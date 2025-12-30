Συνέλαβαν στη Ρόδο αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομικός Ρόδος Σύλληψη Κοκαΐνη

Συνέλαβαν στη Ρόδο αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 37χρονο με βαθμό ανθυπαστυνόμου

Συνέλαβαν στη Ρόδο αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
5 ΣΧΟΛΙΑ
Με μισό κιλό κοκαΐνης στην κατοχή του συνελήφθη στο λιμάνι της Ρόδου ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 37χρονο με βαθμό ανθυπαστυνόμου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Ο αστυνομικός είχε ταξιδέψει από τον Πειραιά έχοντας τα ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητό του και συγκεκριμένα σε κρύπτη πλάι στον λεβιέ ταχυτήτων.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης