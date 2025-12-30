Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Συνέλαβαν στη Ρόδο αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ
Συνέλαβαν στη Ρόδο αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 37χρονο με βαθμό ανθυπαστυνόμου
Με μισό κιλό κοκαΐνης στην κατοχή του συνελήφθη στο λιμάνι της Ρόδου ένας αστυνομικός.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 37χρονο με βαθμό ανθυπαστυνόμου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.
Ο αστυνομικός είχε ταξιδέψει από τον Πειραιά έχοντας τα ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητό του και συγκεκριμένα σε κρύπτη πλάι στον λεβιέ ταχυτήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 37χρονο με βαθμό ανθυπαστυνόμου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.
Ο αστυνομικός είχε ταξιδέψει από τον Πειραιά έχοντας τα ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητό του και συγκεκριμένα σε κρύπτη πλάι στον λεβιέ ταχυτήτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα