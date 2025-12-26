«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι» λέει η Καλλιμάνη που έβρισε πελάτη, γιατί της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο
Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό, ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο, τόνισε η τραγουδίστρια
Η Ιουλία Καλλιμάνη, προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη, όπου εκνευρίστηκε και έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο.
«Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα. Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη» ανέφερε η τραγουδίστρια.
Και πρόσθεσε: «Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση».
Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη, όπου ένας πελάτης του νυχτερινού κέντρου εκτόξευε συνεχώς λουλούδια προς το μέρος της. Αυτό που την εκνεύρισε ωστόσο ήταν το γεγονός ότι τα λουλούδια συνοδεύτηκαν από ποσότητα νερού.
Αφού σκούπισε το πρόσωπό της, η Ιούλια Καλλιμάνη πλησίασε τον συγκεκριμένο θαμώνα και του ζήτησε εξηγήσεις για την αγενή συμπεριφορά του, ενώ φεύγοντας έβρισε μη δίνοντας συνέχεια στο περιστατικό και συνεχίζοντας την ερμηνεία της.
Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκομένους, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
