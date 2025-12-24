«Δεν έχουμε κανένα σημάδι του»: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή της πυροσβεστικής στα Πορόια Σερρών
«Δεν έχουμε κανένα σημάδι του»: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή της πυροσβεστικής στα Πορόια Σερρών

Δεν ξέρει κανείς τίποτα, τόνισε ο σύζυγος της αδελφής του

«Δεν έχουμε κανένα σημάδι του»: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή της πυροσβεστικής στα Πορόια Σερρών
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

«Δεν πήρε μαζί του ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι, μόνο το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρει κανείς τίποτα» είπε ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου.

Από χθες (23/12) στις 9:30 το πρωί δεν έχουμε κανένα σημάδι, πρόσθεσε μιλώντας στο Mega.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Ποροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και την συλλογή πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
