Το «ευχαριστώ» της Έλενας Ακρίτα για την αναγνώριση από τα πολιτικά κόμματα της προσφοράς της Σύλβας Ακρίτα στον τομέα της Πρόνοιας

Στην προσφορά τηςστον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας, και τις παρεμβάσεις της για τα«Τα περισσότερα κόμματα εξέδωσαν ανακοινώσεις για το έργο και την προσφορά της Σύλβας Ακρίτα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας με μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, την τρίτη ηλικία, την απόσβεση χρεών Προσφύγων που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες και τον αντιδικτατορικό της αγώνα» αναφέρει η κα Ακρίτα και επισημαίνει: «Η οικογένεια μας ευχαριστεί το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το Μερα25 και το Κίνημα Δημοκρατίας».