Τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Σύλβας Άκριτα

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 13:30, θα τελεστεί η κηδεία τηςστοστην Αίθουσα Τελετών.πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη τηςμε ανάρτησή της στο Facebook.Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουντο οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Άκριτα την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών.Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής "Ελένη Αγάθωνος" το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς.Γεννημένη στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, από τους Μικρασιάτες Κωνσταντίνο Γιοβάσογλου, που υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου και τη Λουκία Ρουσσίδη, η Σύλβα Ακρίτα γνώρισε τον σύζυγό της Λουκή, όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της ΕΠΕΚ. Από τον γάμο τους απέκτησαν μια κόρη, την Έλενα Ακρίτα.Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967 ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη δικτατορία και ήδη από τους πρώτους μήνες, οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη από τη Χούντα και καταδικάστηκε από το στρατοδικείο με ποινή κάθειρξης 10 ετών.Στη συνέχεια, ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, που είχε παραστεί στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1974, πολιτεύτηκε και εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος. Επανεξελέγη το 1981 και το 1986 ανέλαβε υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.