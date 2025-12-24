Τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Σύλβας Άκριτα
Τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Σύλβας Άκριτα
Η Σύλβα Ακρίτα πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών – Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων
Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 13:30, θα τελεστεί η κηδεία της Σύλβας Άκριτα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Αίθουσα Τελετών.
Η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα, πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη της Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στο Facebook.
Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.
Αναλυτικά η ανάρτηση της οικογένειας της Σύλβας Ακρίτα:
Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Άκριτα την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών.
Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής "Ελένη Αγάθωνος" το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.
IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς.
Γεννημένη στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, από τους Μικρασιάτες Κωνσταντίνο Γιοβάσογλου, που υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου και τη Λουκία Ρουσσίδη, η Σύλβα Ακρίτα γνώρισε τον σύζυγό της Λουκή, όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της ΕΠΕΚ. Από τον γάμο τους απέκτησαν μια κόρη, την Έλενα Ακρίτα.
Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967 ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη δικτατορία και ήδη από τους πρώτους μήνες, οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη από τη Χούντα και καταδικάστηκε από το στρατοδικείο με ποινή κάθειρξης 10 ετών.
Στη συνέχεια, ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, που είχε παραστεί στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1974, πολιτεύτηκε και εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος. Επανεξελέγη το 1981 και το 1986 ανέλαβε υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα, πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη της Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στο Facebook.
Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.
Αναλυτικά η ανάρτηση της οικογένειας της Σύλβας Ακρίτα:
Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Άκριτα την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών.
Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής "Ελένη Αγάθωνος" το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.
IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς.
Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα
Γεννημένη στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, από τους Μικρασιάτες Κωνσταντίνο Γιοβάσογλου, που υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου και τη Λουκία Ρουσσίδη, η Σύλβα Ακρίτα γνώρισε τον σύζυγό της Λουκή, όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της ΕΠΕΚ. Από τον γάμο τους απέκτησαν μια κόρη, την Έλενα Ακρίτα.
Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967 ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη δικτατορία και ήδη από τους πρώτους μήνες, οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη από τη Χούντα και καταδικάστηκε από το στρατοδικείο με ποινή κάθειρξης 10 ετών.
Στη συνέχεια, ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, που είχε παραστεί στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1974, πολιτεύτηκε και εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος. Επανεξελέγη το 1981 και το 1986 ανέλαβε υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αποχώρησε από την ενεργό πολιτική το 1996, μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα