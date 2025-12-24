ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν το «πιστόλι» του «Εντικ» - Οι δολοφονίες για τις οποίες έχει καταδικαστεί
ΕΛΛΑΔΑ
Εγκληματική οργάνωση Δολοφονία Βαγγέλης Ζαμπούνης Greek Mafia

Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν το «πιστόλι» του «Εντικ» - Οι δολοφονίες για τις οποίες έχει καταδικαστεί

Ο 35χρονος έχει ήδη καταδικαστεί για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της GreekMafia και για μία απόπειρα δολοφονίας που έγινε τον Ιούλιο του 2023

Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν το «πιστόλι» του «Εντικ» - Οι δολοφονίες για τις οποίες έχει καταδικαστεί
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε χθες Τρίτη (23/12) ο 35χρονος που φέρεται να αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης του ομογενούς με το ψευδώνυμο «Εντικ».

Ο άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα για την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο, πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη του παρακολουθώντας στενά άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του. Η έρευνα τους οδήγησε σε ένα σπίτι στα Καλύβια στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς φέρεται να είχε μείνει και στο παρελθόν.

Όπως έγινε γνωστό, ο 35χρονος έχει ήδη καταδικαστεί για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της GreekMafia και για μία απόπειρα δολοφονίας που έγινε τον Ιούλιο του 2023. Για τις πράξεις αυτές του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 35 ετών και χρηματική ποινή ύψους 39.000 ευρώ.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, μαχαίρι, τραπεζική κάρτα με στοιχεία τρίτου ατόμου.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης