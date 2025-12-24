Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν το «πιστόλι» του «Εντικ» - Οι δολοφονίες για τις οποίες έχει καταδικαστεί
Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε χθες Τρίτη (23/12) ο 35χρονος που φέρεται να αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης του ομογενούς με το ψευδώνυμο «Εντικ».
Ο άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα για την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο, πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη του παρακολουθώντας στενά άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του. Η έρευνα τους οδήγησε σε ένα σπίτι στα Καλύβια στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς φέρεται να είχε μείνει και στο παρελθόν.
Όπως έγινε γνωστό, ο 35χρονος έχει ήδη καταδικαστεί για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της GreekMafia και για μία απόπειρα δολοφονίας που έγινε τον Ιούλιο του 2023. Για τις πράξεις αυτές του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 35 ετών και χρηματική ποινή ύψους 39.000 ευρώ.
Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, μαχαίρι, τραπεζική κάρτα με στοιχεία τρίτου ατόμου.
