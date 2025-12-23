Καλύβια: Στελέχη του ελληνικού FBI συνέλαβαν ένα από τα «πιστόλια» του «Έντικ»

Κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της Greek Mafia - Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας

Εντικ» -του ομογενή που, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης- προχώρησαν στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση στα



Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές στο protothema.gr, ο συλληφθείς κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της Greek Mafia και για μία απόπειρα δολοφονίας που έγινε τον Ιούλιο του 2023.















Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας:



Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίσθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια και συνελήφθη, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Ε.Κ.Α.Μ..







Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



- πιστόλι,

- γεμιστήρας με -14- φυσίγγια,

- διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

- άδεια ικανότητας οδήγησης,

- τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

- μαχαίρι,

- 5 κινητά τηλέφωνα και

- 250 ευρώ.



Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.