Ξεσπά η γιαγιά του νεκρού βρέφους στην Αττική κατά του πατέρα: Αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι, θα τον βάλω στο χώμα

Πολλά παραμένουν τα ερωτήματα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του μόλις 5 μηνών μωρού στην Αττική, που βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι όπου κοιμόταν με τους γονείς του , με τη γιαγιά του βρέφους να δηλώνει στο MEGA ότι τόσο η κόρη της όσο και ο γαμπρός της έκαναν ένα τραγικό λάθος, μιας και κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι με τα παιδιά τους.Η γιαγιά του νεκρού βρέφους πιστεύει πως η 19χρονη κόρη και ο συνομήλικος γαμπρός της, έκαναν ένα λάθος τραγικό το τελευταίο διάστημα. Δεν έπρεπε, όπως λέει, ποτέ οι γονείς να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με τα παιδιά τους.«Το περιβάλλον ήταν ότι δεν υπήρχε δωμάτιο για τα μωρά. Τα είχαν σε ένα υπνοδωμάτιο που ήταν και οι γονείς και τα μωρά. Θα μου πεις είναι μωράκια. Δεν έχει σημασία. Τα παιδιά θέλουν τον χώρο τους», δηλώνει αρχικά και συνεχίζει: «Ούτε να κοιμούνται με τους γονείς στο κρεβάτι. Ανεπίτρεπτο. Φταίνε και οι δύο, αλλά πιο πολύ ο άλλος (σ.σ: ο πατέρας). Κοιμάται πολύ βαριά».Η γιαγιά του βρέφους, υποθέτει πως το νήμα στη ζωή της εγγονής της, έκοψε ο πατέρας της μικρής εγγονής της.«Υποθέσεις κάνουμε. Αλλά αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι εγώ, θα τον βάλω στο χώμα. Είχαν δύο λίκνα μέσα στο δωμάτιο».Η ίδια λέει ότι είχε επισημάνει τους κινδύνους, αλλά δεν την άκουγε κανείς.Όπως αναφέρει η γιαγιά του νεκρού βρέφους, πολύ σύντομα το ζευγάρι θα πάψει να είναι ενωμένο και θα οδηγηθεί στον χωρισμό.«Η λατρεία κάποια στιγμή γίνεται και πικρία. Γιατί; Αυτά τα παιδιά θα χωρίσουν. Δεν χαίρομαι. Θα χωρίσουν γιατί ο ένας ρίχνει ευθύνες στον άλλον», τονίζει«Η νεκροψία θα δείξει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα. Απλά τώρα ό,τι μαθαίνουμε και ό,τι ξέρουμε. Ο κουνιάδος μου δεν μπορεί να γνωρίζει, γιατί ήταν στο σαλόνι», επισημαίνει η γιαγιά του αδικοχαμένου βρέφους.

Σύμφωνα με στενή οικογενειακή φίλη του ζευγαριού, το μωρό δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Το παιδί είχε περάσει μία ουρολοίμωξη πρόσφατα και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Παίδων που σημαίνει ότι το παιδί ‘ξεσκονίστηκε’ εκεί μέχρι να βρουν την ουρολοίμωξη, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια παθολογική αιτία», λέει στο MEGA.



Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι διακομίστηκε το πρωί της Παρασκευής με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, αλλά δεν τα κατάφερε.



Σύμφωνα με την μαρτυρία της μητέρας, η ίδια μαζί με τον σύντροφό και τα δίδυμα παιδιά τους κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι και το πρωί διαπίστωσαν πως το κοριτσάκι δεν ξυπνούσε.



Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η μητέρα είπε στους γιατρούς πως το παιδί ήταν ζωντανό στις 4:00 τα ξημερώματα.



Στο βρέφος αναμενόταν να γίνει νεκροψία-νεκροτομή ενώ στο νοσοκομείο κλήθηκε και η ΕΛΑΣ.