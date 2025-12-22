Στις φλόγες τυλίχτηκε αυτοκίνητο στα διόδια Αθηνών Κορίνθου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αυτοκίνητο διόδια

Στις φλόγες τυλίχτηκε αυτοκίνητο στα διόδια Αθηνών Κορίνθου, δείτε βίντεο

Πανικός επικράτησε στο σημείο από οδηγούς άλλων οχημάτων που προσπαθούσαν να απεγκλωβιστούν

Φρίξος Δρακοντίδης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Παρανάλωμα του πυρός έγινε αυτοκίνητο στα διόδια Αθηνών - Κορίνθου, λίγο μετά την Κόρινθο. Αρχικά ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και στη συνέχεια το αμάξι τυλίχτηκε στις φλόγες.

Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια Αθηνών - Κορίνθου


Επί τόπου έσπευσε πυροσβεστικό όχημα, προκειμένου να κατασβεστεί η φωτιά, ενώ έκλεισε το ρεύμα προς Κόρινθο

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς οδηγοί κόρναραν για να απεγκλωβιστούν από τη λωρίδα όπου καιγόταν το αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αυτοκίνητο έχει παραοδθεί στις φλόγες, το ύψος των οποίων είναι μεγάλο, ενώ συνοδεύονται από πυκνούς μαύρους καπνούς.
