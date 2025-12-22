Μάνα και ανήλικος γιος στη Θεσσαλονίκη παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ κι έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Απάτη

Μάνα και ανήλικος γιος στη Θεσσαλονίκη παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ κι έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα

Η λεία τους περιλαμβάνει μετρητά ύψους 1.300 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1.500 ευρώ

Μία 32χρονη μαζί με τον 14χρονο γιο της κι έναν 38χρονο κατηγορούνται ότι διέπραξαν μία απάτη και μία κλοπή, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν τον τελευταίο 1,5 μήνα στην περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης. Η λεία τους περιλαμβάνει μετρητά ύψους 1.300 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1.500 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία.
