Εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Συγκεντρώθηκαν 25 φιάλες αίματος

Παράλληλα με την αιμοδοσία και στο πνεύμα των γιορτών των Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικό παζάρι, με τη συμμετοχή φιλανθρωπικών οργανώσεων

Με επιτυχία στέφθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε σήμερα, στα γραφεία του στο κέντρο της πόλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), σε συνεργασία με την Αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, βιοπαθολόγος, Μαρία Χατζηδημητρίου, συγκεντρώθηκαν περίπου 25 φιάλες αίματος, ενώ όποιος δεν πρόλαβε μπορεί να αιμοδοτήσει κάποια άλλη μέρα, δηλώνοντας ότι προορίζεται για το ΙΣΘ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, πρόσθεσε η κ. Χατζημητρίου, είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών με πολλά ευεργετήματα τόσο για τα μέλη του συλλόγου όσο και για την ίδια την αιμοδοσία (διαρκής μέριμνα για την εξασφάλιση επάρκειας αίματος, διαχείριση των φιαλών).

Παράλληλα με την αιμοδοσία και στο πνεύμα των γιορτών των Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικό παζάρι, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, του Ορφανοτροφείου «Η Μέλισσα» και του Συλλόγου προώθησης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και φίλων των ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία «Πηγή Ζωής».

Τα οφέλη της αιμοδοσίας για τη σωματική και ψυχική υγεία των αιμοδοτών είχε αναδείξει ο Ιατρικός Σύλλογος στις ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
