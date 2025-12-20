Σε ισχύ το χριστουγεννιάτικο ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ τις Κυριακές 21 και 28/12
Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00

Σε ισχύ βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά και τις δύο επόμενες Κυριακές, στις 21 και 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά. Επιπλέον, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι επίσης κλειστά.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
Σάββατο 20/12: 09:00 – 18:00
Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22/12 & Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία
Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29/12 & Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

