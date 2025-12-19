Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, κλείνουν παρακαμπήριες σήμερα και ανοίγουν δρόμους για τις γιορτές

Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Αμετακίνητοι οι αγρότες, «παγωμένη» η κυβέρνηση - Λιγοστεύουν οι ελπίδες για συνάντηση
Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στις Σέρρες απλά επιβεβαίωσε το κλίμα που υπήρχε μέρες τώρα στα μπλόκα. Στην ουσία επιβεβαίωσε πως δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για διάλογο με την κυβέρνηση. Παράλληλα οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των δράσεων τους θέλοντας να δείξουν άλλη μια φορά στην κυβέρνηση πως παραμένουν στα μπλόκα περιμένοντας λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.
Η Καρδίτσα (Ε65) έχει συνέλευση στις 6 το απόγευμα. Δεν θα κλείσουν παρακαμπτηρίους αλλά θα ενισχύσουν το μπλόκο τους και άλλα τρακτέρ. Το Σάββατο θα ανοίξουν διόδια και περιμένουν αλλά 200 τρακτέρ να προστεθούν στη δύναμη του μπλόκου.
Τα Τρίκαλα - το άλλο μπλόκο στην Ε65- θα κάνουν συνέλευση σήμερα στις 12 το μεσημέρι και αναμένεται να αποφασίσουν κλείσιμο παραδρόμων 4-7 το απόγευμα. Το Σάββατο και την Κυριακή ανοίγουν τα διόδια.
Είναι δεδομένο πως οι αγρότες τις ημέρες των εορτών θα προσπαθήσουν να διευκολύνουν τους εκδρομείς με έναν σχεδιασμό που προς το παρόν δεν εγκρίνει η αστυνομία.
Θα στοιχημάτιζε κανείς πως η αδιάλλακτη στάση των αγροτών και η «παγωμένη» στάση της κυβέρνησης, μετά τις εξαγγελίες, δεν είναι καλός οιωνός για μια πιθανή συνάντηση. Φαίνεται όμως πως υπάρχει ακόμη ελπίδα οι δύο πλευρές να καθίσουν σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν τις λύσεις για τον πρωτογενή τομέα.
Τι θα ήταν αυτό που θα έφερνε κοντά τις δύο πλευρές; Καταρχήν οι γιορτές που πλησιάζουν και πιέζουν τόσο την κυβέρνηση όσο και τους αγρότες. Παράλληλα φαίνεται πως χρειάζεται μια προσπάθεια εξειδίκευσης του τρίπτυχου, αγροτικό ρεύμα, αγροτικό αφορολόγητο πετρέλαιο και αναπλήρωση εισοδήματος από την κυβέρνηση. Ίσως μια τέτοια προσπάθεια, με κάποιου είδους συνεννόησης πριν το κρίσιμο ραντεβού, να έλυνε τον γόρδιο δεσμό των μπλόκων. Άλλωστε πολλοί είναι αυτοί που λένε στα μπλόκα πως "αν συμφωνήσουμε σε αυτό το τρίπτυχο τότε μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα" .
Το... μενού της κλιμάκωσηςΈτσι από χθες το βράδυ συνεδριάζουν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα για να κάνουν πράξη την σκλήρυνση της στάσης τους. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται σήμερα το απόγευμα να έχουμε ταυτόχρονο αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων για τρεις ώρες σε όλη την χώρα. Στη Λάρισα μετά την μεσημεριανή σύσκεψη στη Νίκαια αναμένεται να αποφασίσουν να αποκλείσουν τον έναν από τους δύο παρακαμπτηρίους (με πιο πιθανό τον κόμβο Πλατυκάμπου) τουλάχιστον για τρεις ώρες. Το Σάββατο θα προτείνουν να ανοίξουν τα διόδια για όλη την ημέρα. Και από την Τρίτη θα διευθετήσουν τα τρακτέρ προκειμένου να βοηθήσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων να περάσουν από τα μπλόκα, δημιουργώντας ακόμη μια λωρίδα -εκτος της ΛΕΑ- στα σημεία που είναι τα μπλόκα.
Υπάρχει πιθανότητα συνάντησηςΤο ερώτημα όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές είναι αν μπορούν οι δύο πλευρές, κυβέρνηση και αγρότες να έρθουν κοντά ώστε να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι για να λυθεί η πολιορκία των τρακτέρ στα εθνικά δίκτυα της χώρας.
