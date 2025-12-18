Αγωνία για 14χρονη που εξαφανίστηκε πριν μια εβδομάδα από χώρο φιλοξενίας στην πλατεία Βικτωρίας
Αγωνία για 14χρονη που εξαφανίστηκε πριν μια εβδομάδα από χώρο φιλοξενίας στην πλατεία Βικτωρίας

Η 14χρονη Αlina Omar Alahmad εξαφανίστηκε γύρω στις 2:30 το μεσημέρι της προηγούμενης Πέμπτης 

Εξαφανισμένη παραμένει εδώ και μια εβδομάδα μια 14χρονη κοπέλα συριακής καταγωγής, η οποία διέμενε σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην πλατεία Βικτωρίας.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 14χρονη Αlina Omar Alahmad εξαφανίστηκε γύρω στις 2:30 το μεσημέρι της προηγούμενης Πέμπτης (11 Δεκεμβρίου). Ο Οργανισμός ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αlina Omar Alahmad, έχει ύψος 1.58 μ. , έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και κόκκινη πλεκτή μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
