Επ' αόριστον αποκλεισμός από τους παραγωγούς στον Προμαχώνα, δεν περνούν τα φορτηγά διεθνών μεταφορών
Αποκλεισμοί και σε Νευροκόπι, Ευζώνους και Νίκη
Σε επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, προχώρησαν αιφνιδιαστικά οι παραγωγοί του νομού Σερρών, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.
Οι παραγωγοί, όπως αναφέρουν, διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή του 30% του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και επισημαίνουν ότι αντί για πληρωμές, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση εισφορών. Διευκρινίζουν δε ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα συνεδριάζουν προκειμένου να αποφασίζουν εάν και πότε θα προχωρούν σε προσωρινή αποσυμφόρηση της κατάστασης στο τελωνείο του Προμαχώνα.
Νεότερες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών και πρόταση του μπλόκου Προμαχώνα, θα είναι η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και η σκλήρυνση της στάσης τους.
Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00). Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.
Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.
Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.
Οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών που βρίσκονται στα μπλόκα αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο, στις 14.00, στις Σέρρες.
