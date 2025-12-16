Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Στις Σέρρες την Πέμπτη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων
Οι εκπρόσωποι των παραγωγών απ’ όλη τη χώρα καλούνται να αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεων
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι θα συνεδριάσει στις Σέρρες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.
Η συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι εκπρόσωποι των παραγωγών απ’ όλη τη χώρα καλούνται να αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα είναι και οι απαντήσεις της κυβέρνησης για τα αιτήματά τους.
Στόχος των παραγωγών, που εδώ και εβδομάδες πραγματοποιούν κινητοποιήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας, είναι να αξιολογήσουν εάν οι προτάσεις της κυβέρνησης καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.
Κατά τη συνεδρίαση αναμένονται αποφάσεις για το μέλλον των αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων.
