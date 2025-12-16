Ελεύθεροι με εγγύηση τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζονται οι απολογίες άλλων τεσσάρων
Ελεύθεροι με εγγύηση τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζονται οι απολογίες άλλων τεσσάρων
Σήμερα απολογούνται οι επτά από τους 15 - Αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων τις κατηγορίες συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
UPD:
Συνεχίζονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι απολογίες των 15 κατηγορουμένων για τη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σήμερα ενώπιον του ανακριτή έχουν οδηγηθεί επτά εκ των κατηγορουμένων με τρεις εξ' αυτών να έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι ενώπιον του ανακριτή φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δε γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως. Αμέσως μετά τις απολογίες τους και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Στον πατέρα επιβλήθηκε και εργοδοσία ύψους 20.000 ευρώ.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων, Μύρωνα Χιλετζάκη.
Ανακριτής και εισαγγελέας της επέβαλλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 60.000 ευρώ.
Οι 15 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις εξής κατηγορίες:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης.
- Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού.
- Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.
- Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και τέλος
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σήμερα ενώπιον του ανακριτή έχουν οδηγηθεί επτά εκ των κατηγορουμένων με τρεις εξ' αυτών να έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι ενώπιον του ανακριτή φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δε γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως. Αμέσως μετά τις απολογίες τους και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Στον πατέρα επιβλήθηκε και εργοδοσία ύψους 20.000 ευρώ.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων, Μύρωνα Χιλετζάκη.
Ανακριτής και εισαγγελέας της επέβαλλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 60.000 ευρώ.
Οι 15 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις εξής κατηγορίες:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης.
- Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού.
- Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.
- Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και τέλος
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Οι απολογίες θα συνεχίζονται μέχρι την Πέμπτη.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα