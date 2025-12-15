Οι πιο νόστιμες Δευτέρες του Δεκέμβρη είναι διπλά λαχταριστές στο efood με 1+1 προσφορές

Sponsored Content

Classic Large Burger (Simple)

Chicken Orgasm Large

It`s only double burger

Όλοι αγαπάμε τις προσφορές, ειδικά τώρα που τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο χρόνος για μαγείρεμα λιγοστεύει. Οι υποχρεώσεις, οι αγορές, οι επισκέψεις σε φιλικά σπίτια και οι γιορτινές προετοιμασίες, κάνουν το καθημερινό μαγείρεμα μια διαδικασία που μοιάζει βουνό! Ευτυχώς, υπάρχει λύση που συνδυάζει την οικονομία, την απόλαυση και… τις διπλές μερίδες για να μην πεινάσουμε καθόλου: το 1+1 από το efood επιστρέφει δυναμικά κάθε Δευτέρα, για όλο τον Δεκέμβριο.Από 1 έως 31 Δεκεμβρίου, κάθε Δευτέρα, όλοι εμείς οι λάτρεις του καλού φαγητού έχουμε την ευκαιρία να παραγγείλουμε το αγαπημένο μας πιάτο και να λάβουμε ακόμα ένα, και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Ναι, σωστά διάβασες: πληρώνουμε ένα, παίρνουμε δύο! Είναι η τέλεια ευκαιρία να μοιραστούμε ένα γεύμα ή απλώς να απολαύσουμε μια διπλή δόση του αγαπημένου μας πιάτου, εξοικονομώντας χρήματα, κερδίζοντας γεύση!Το efood, ο #1 προορισμός για online delivery στην Ελλάδα, φροντίζει να κάνει κάθε Δευτέρα του Δεκεμβρίου ξεχωριστή, προσφέροντας το πιο συναρπαστικό μενού. Αρκεί να μπούμε στην εφαρμογή, να πατήσουμε το φίλτρο 1+1 και θα ανακαλύψουμε μοναδικές προσφορές από τα πιο αγαπημένα καταστήματα της πόλης.Και για να πάρεις μια γεύση από τις προσφορές 1+1, δες τρία από τα καταστήματα που συμμετέχουν στην ενέργεια του Δεκεμβρίου:Ξεκινάμε με την all-time classic επιλογή, αυτή που έχει θρέψει γενιές και γενιές. Επιλέγουμε Classic Large Burger (Simple) και έχουμε άλλο ένα κερασμένο, χωρίς έξτρα επιλογές. Με μπιφτέκι από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, cheddar, ketchup, μουστάρδα & sauce πίκλας – και όλα αυτά σε διπλή δόση για μέγιστη απόλαυση.Η απόλυτη επιλογή, το Chicken Orgasm Large με πατάτες σε 1+1 προσφορά (χωρίς έξτρα επιλογές) έρχεται για να εξαφανίσει κάθε ίχνος πείνας. Με ψωμί brioche, παναρισμένο στήθος κοτόπουλο, μορταδέλα, cheddar, τηγανητό αυγό ντομάτα, iceberg, mayo & sweet chili sauce. Ποιος μπορεί να αντισταθεί;Εδώ παραγγέλνουμε ένα λαχταριστό It’s Only Double Smash και παίρνουμε δωρεάν ακόμα ένα. Δεν χρειάζονται δισταγμοί, η απόλαυση είναι εγγυημένη: potato bun με διπλό smashed μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά, cheddar, iceberg, μπέικον & Taz sauce.Αυτόν τον Δεκέμβριο οι Δευτέρες είναι οι πιο χορταστικές ημέρες του μήνα. Δεν είναι ανάγκη να σπαταλήσουμε χρόνο στην κουζίνα ή να αναζητάμε τις καλύτερες προσφορές για delivery. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η εφαρμογή του efood και όλα γίνονται απλά.Αν δεν έχεις κατεβάσει ήδη το app στο κινητό σου, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να το κάνεις. Στη συνέχεια, άνοιξε την εφαρμογή, ενεργοποίησε το φίλτρο 1+1 και πες αντίο στην πείνα. Στο app του efood θα βρεις τις προσφορές που σε περιμένουν κάθε Δευτέρα. Διπλές μερίδες, διπλή απόλαυση, όλα μόνο με λίγα κλικ.