21χρονος προσπάθησε να περάσει από το «Ελ.Βενιζέλος» 18 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του
ΕΛΛΑΔΑ
Κάνναβη Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Σύλληψη Ναρκωτικά

Ο νεαρός αλλοδαπός θεωρείται μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 21χρονου, ο οποίος προσπάθησε να περάσει σε μια βαλίτσα 18,2 κιλά κάνναβης από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προχώρησαν την Κυριακή αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 21χρονος αλλοδαπός θεωρείται μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης για τη μεταφορά κάνναβης στην Ελλάδα μέσω αεροπλάνων.

Οι Έλληνες αστυνομικοί έφτασαν στον 21χρονος μετά από πληροφορίες που έδωσε το γραφείο της Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των ΗΠΑ.

Ο 21χρονος εντοπίστηκε κατά την άφιξή του με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στη βαλίτσα του συσκευασμένα 18,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο ενώ ο 21χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
