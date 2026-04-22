ΣτΕ και Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων συνδιοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:



Τρίτη, 28 Απριλίου 2026



Κλείσιμο



- Μιχαήλ Πικραμένος, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,



-Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών



Ομιλητές:



Μία από τις λίγες φορές που συμπλέουν οιαπό όλη την Ελλάδα, καθώς συνδιοργανώνονται την ερχόμενη Τρίτη, 28 Απριλίου και την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 επιμορφωτικά σεμινάρια δικηγόρων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Αναλυτικότερα, οι εργασίες των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα πραγματοποιηθούν την 28η Απριλίου 2026 (18:00΄ έως 22:00΄), στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Αρσάκειο Μέγαρο, αίθουσα Ρακτιβάν) και την 30η Απριλίου 2026 (18:00΄έως 22:00΄), στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών(Ακαδημίας 60), στην αίθουσα εκδηλώσεων «Μιχάλη Επ. Ζαφειρόπουλου».Η ιδέα της διοργάνωσης των κοινών σεμιναρίων τέθηκε στο τραπέζι κατά την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση του νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Κουτσόλαμπρου στον πρόεδρο του ΣτΕ Μιχάλη Πικραμένο.Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων να αναλυθούν και θα αναπτυχθούν διεξοδικά θέματα που καθημερινά απασχολούν και τις δύο πλευρές, δηλαδή δικαστές του ΣτΕ και δικηγόρους.Ειδικότερα, τα θέματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης που θα αναπτυχθούν είναι οι ισχύουσες (παλαιές και νέες) δικονομικές διατάξεις (προεδρικό διάταγμα 18/1989), ο θεσμός της πρότυπης δίκης, η αίτηση αναιρέσεως, η έφεση ενώπιον του Σ.τ.Ε. και οι προσφυγές των υπαλλήλων του Δημόσιου, κ.λπ. τομέα.Τα σεμινάρια θα συντονίζουν η δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γραμματέας της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων Ολυμπία Παναγιωτοπούλου και ο πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαος Σεκέρογλου.18:00΄- 18:30΄: Χαιρετισμοί- Μιχαήλ Πικραμένος, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,-Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ΑθηνώνΟμιλητές:

18:35΄- 19:50΄: «Ισχύουσες (παλαιές και νέες) δικονομικές διατάξεις (π.δ. 18/1989)»



- Ευτυχία Κουράκου, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας



- Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω



19:50΄- 20:00΄: Συζήτηση



20:20΄- 21:50΄: «Αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής»



- Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας



- Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα, Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω



21:50΄- 22:00΄: Συζήτηση



Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026



18:00΄- 18:30΄: «Πρότυπη δίκη»



- Νικόλαος Σεκέρογλου, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας



- Ολυμπία Παναγιωτοπούλου, Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Γραμματέας της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων



18:30΄- 20:00΄: «Αίτηση αναιρέσεως»



- Αντώνιος Φοβάκης, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας



- Γεώργιος Φουφόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, Επικεφαλής Τομέα Δικών Ομίλου Εθνικής Τράπεζας, Δ/νων Εταίρος KLF Law Offices



20:00΄- 20:10΄: Συζήτηση



20:30΄- 21:45΄: «Έφεση ενώπιον του Σ.τ.Ε.- Υπαλληλική προσφυγή»



- Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας



Διευκρινίζεται, ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είτε με φυσική παρουσία, αφού προηγηθεί σχετική δήλωση στο Portal Olomeleia, είτε διαδικτυακά υποβάλλοντας σχετική αίτηση επίσης μέσω Portal Olomeleia έως και τις 28/04/2026.



Η διαδικτυακή παρακολούθηση των σεμιναρίων θα γίνει από ειδικό link που θα αναρτάται στο Portal Olomeleia στη σελίδα όπου υποβλήθηκε η σχετική αίτηση συμμετοχής μισή ώρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου (εφαρμογή Teams).



Τέλος, η βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων θα εκδίδεται