Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το Θέμα:Η απόλυτη έκφραση της φροντίδας μέσα από το φαγητό που μαγειρεύεται για να θρέψει και όχι απλώς για να ταΐσει.Από τη γάστρα μέχρι το air fryerΌταν η επιστήμη εξηγεί την εμπειρική γνώση20 ετικέτες από γυναίκες οινοποιούς10 προϊόντα που άλλαξαν την ιστορία της μαγειρικήςΤι σημαίνει σήμερα «μαμαδίστικο φαγητό»; Πώς μεταφράζεται η φροντίδα σε μια εποχή ταχύτητας; Με ποιον τρόπο η κουζίνα εξελίσσεται μαζί με τη γυναίκα που τη διαμορφώνει; Ένα τεύχος αφιερωμένο στην Ελληνίδα μητέρα ως μαγείρισσα και στον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινής διατροφής. Από την παραδοσιακή κουζίνα μέχρι τη σύγχρονη καθημερινότητα, η μητέρα παραμένει το πιο ισχυρό σημείο αναφοράς για τη γεύση, την ποιότητα και την εμπιστοσύνη.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του Cantina και ανακαλύψτε:Από τις καταχωρίσεις μέχρι τα σλόγκαν, τις τεράστιες αφίσες και συνολικά τη σύγχρονη γαστρονομία, η μορφή της μητέρας επιστρέφει πιο κυρίαρχη από ποτέ.15 απλές κινήσεις αποκαλύπτουν ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, ήταν γνώση που απλώς δεν είχε επιστημονική εξήγηση.Τα προϊόντα που απλοποίησαν διαδικασίες και διαμόρφωσαν νέες οικιακές γαστρονομικές συνήθειες, λύνοντας τα -μητρικά- χέρια της μαγείρισσας.Έτοιμη σαντιγί, Το ψωμί του τοστ, Τα φύλλα ζύμης, Τα έτοιμα γλυκά, Η μαγιονέζα, Οι έτοιμες σάλτσες, Οι ζωμοί σε κύβο, Η κρέμα γάλακτος, Η έτοιμη μπεσαμέλ20 κρασιά από γυναίκες παραγωγούςΈνα ειδικό αφιέρωμα σε γυναίκες του ελληνικού αμπελώνα που υπογράφουν ετικέτες με ταυτότητα και χαρακτήρα, ενισχύοντας τη θεματική της γυναικείας παρουσίας στη σύγχρονη γαστρονομία.Μαζί:Η διαχρονική σχέση μας με τη “μάνα” όλων των τροφών, το αυγόΗ chocolatier που ζει στις Βρυξέλλες και κατέκτησε τον κόσμο με τις δημιουργίες τηςΗ ομάδα, η μητέρα και το φαγητό που γίνεται μνήμηΠαραδοσιακές και σύγχρονες μητέρες-μαγείρισσες μοιράζονται τη δική τους αντίληψη για το σπιτικό φαγητό μέσα από τις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες συνταγές της ελληνικής οικογένειας.8 μαμάδες και σεφ μιλούν για τη μαγειρική που έμαθαν χωρίς λόγια και συνεχίζουν με τον δικό τους τρόπο.Η Κυριακή Φωτοπούλου μας ετοιμάζει Μπριάμ λαχανικώνΗ Γεωργιάννα Χειλιαδάκη μας μαγειρεύει ΠαστίτσιοΗ Τασούλα Κουφοπούλου, Κοτόπουλο με κρεμμύδια γιαχνίΗ Γιώτα Κουφαδάκη, Γεμιστά κατσαρόλας με αυγολέμονοΗ Χρυσούλα Ηλιάκη, Αρνί με σταμναγκάθιΗ Νικολίτσα Αντύπα, Κατσικάκι λαδορίγανηΗ Μαρία Κλήμη, Ντολμαδάκια στη γάστρακαι η Αντωνία Ζάρπα, Αλμυρή τηνιακή γαλατόπιταΚλασικές οικογενειακές συνταγές που προσαρμόζονται στην κουζίνα του σήμερα με μικρές αλλαγές σε υλικά και τεχνικές μετατρέπουν το φαγητό σε πιο ελαφρύ αλλά εξίσου θρεπτικό. Από την Εύα ΜονοχάρηΦασολάκια με γλυκοπατάτες, Γαριδομακαρονάδα με noodles, Κολοκυθοκεφτέδες φούρνου με βρώμη, Γιουβαρλάκια γαλοπούλας με τραχανά, Τυρόψωμο στην τοστιέρα, Κριθαράκι με κιμά, Ρεβίθια με μπασμάτι & ταχίνιΈνα αφιέρωμα στις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες συνταγές της ελληνικής οικογένειας. Ακολουθούμε την πορεία της εθνικής δεκάδας των «μαμαδίστικων» γεύσεων:Κεφτεδάκια, Φακές, Τυρόπιτα, Κανελόνια, Σπανακόρυζο, Τας κεμπάμ, Μουσακάς, Μακαρόνια με κιμά, Κέικ και Μους σοκολάταςΕπτά μαγείρισσες - μητέρες μοιράζονται το πιάτο που έπαιρναν μαζί τους από το σπίτι της δικής τους μητέρας ή εκείνο που παίρνουν μαζί τους φεύγοντας από το κυριακάτικο τραπέζι τα δικά τους παιδιά. Συνταγές γεμάτες με τη γεύση του οικείου.Γεμιστά με φέτα από την Αγάπη Μιχελή, Κολοκυθάκια παπουτσάκια από τη Νικολέτα Φωσκόλου, Κεφτεδάκια με πατάτες στο ίδιο τηγάνι από τη Μαντώ Ηλιοπούλου, Μοσχαράκι με πατάτες και κολοκυθάκια από την Εύα Παρακεντάκη, Μπακαλιάρος πλακί από τη Χρύσα Γερακοπούλου, Αγκινάρες αλά πολίτα με ψάρι από την Ερασμία Μπαλάσκα, Κρεμμυδόπιτα με ανθότυρο, κοτόπουλο & μέλι από την Αντωνία ΠαπακωνσταντίνουΧύτρες και ατμομάγειρες μέχρι σκεύη νέας τεχνολογίας, όλα αγαπούν να φιλοξενούν το μαμαδίστικο φαγητό εξελίσσοντάς το και φέρνοντάς το στα μέτρα της κάθε εποχής αλλά και της κάθε οικογένειας. Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μας μαγειρεύει:Ρολό κιμά γεμιστό με αυγά στο airfryer, Ρεβίθια με δεντρολίβανο & κύμινο στη χύτρα, Κοτόπιτα με πιπεριές & τυριά στο airfryer, Φιλέτο ψαριού με ντομάτα, πατάτες & κολοκύθια στον ατμομάγειρα, Μοσχάρι με καρότα & πατάτες στη γάστρα, Σουφλέ ζυμαρικών με λαχανικά & τυριά στο airfryer, Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες στη χύτρα, Ψάρι με φινόκιο & λεμονάτη σάλτσα στη γάστραΣυνταγές που σημάδεψαν τα παιδικά μας χρόνια, πέρασαν από χέρι σε χέρι, άλλαξαν με τον χρόνο, αλλά κράτησαν κάτι αναλλοίωτο: τη γεύση που μας ακολουθεί.Μωσαϊκό με σοκολάτα & ελαιόλαδο, Ροξάκια, Μιλφέιγ με σφολιατίνια, Η τούρτα της μαμάς, Κέικ καρύδας, Μπισκοτογλυκό με κρέμα στιγμιαίου καφέ, Ρολά κανέλας με γέμιση από χουρμάδεςΑυτή την Κυριακή με το Πρώτο ΘέμαΑνάμεσα στα απομεινάρια ενός αρχαίου πολιτισμού, σε έναν τόπο μυστηριώδη και επικίνδυνο, μια γυναίκα αναζητά τον πατέρα της. Χωρίς να φαντάζεται ότι θα παρασυρθεί, όχι μόνο σε μια ιλιγγιώδη περιπέτεια, αλλά και σε ένα σαρωτικό ερωτικό πάθος.Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, με 15 από τα έργα της να έχουν κατακτήσει την κορυφή του καταλόγου των μπεστ σέλερ της εφημερίδας New York Times, η Debbie Macomber δικαιολογημένα θεωρείται ως μία από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες μυθιστοριογράφους. Γνωστή επίσης από το Cedar Cove με πρωταγωνίστρια την Αντι ΜακΝτάουελ, μια σειρά που βασίστηκε στα βιβλία της, η Αμερικανίδα Debbie Macomber έχει δημιουργήσει σχολή συγγραφικού στιλ. Το άμεσα ευδιάκριτο λογοτεχνικό ύφος της ξεχωρίζει για την κομψότητα του λόγου -αλλά και την καλπάζουσα, σχεδόνπανούργα φαντασία της.Στο «Αστέρι των Μάγια», ο κεντρικός χαρακτήρας είναι η Λορέιν Ντάνσι, μια νεαρή γυναίκα η οποία μπλέκεται σε μια απίθανη περιπέτεια μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, αμέσως μόλις πεθαίνει η μητέρα της. Έως εκείνη τη στιγμή, η Λορέιν ζούσε συμβατικά, πιστεύοντας ότι ο πατέρας της ήταν και αυτός νεκρός από χρόνια. Όμως, αμέσως μόλις ενημερώνεται για την κληρονομιά που κατέλειπε η μητέρα της, η Λορέιν Ντάνσι πληροφορείται ότι ο πατέρας της ζει σε ένα μυστηριώδες χωριό στο Μεξικό, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά. Η Λορέιν αποφασίζει να συναντηθεί μαζί του, και γι' αυτό ταξιδεύει στην ακτή Γιουκατάν του Μεξικού. Και, όντως καταφέρνει να τον εντοπίσει, αλλά βρίσκεται και η ίδια μπλεγμένη άγρια, καθώς την ενοχοποιούν για την κλοπή ενός αρχαίου αντικειμένου ανεκτίμητης αξίας. Έτσι, η Λορέιν βρίσκεται αμέσως στο στόχαστρο τριών διαφορετικών διωκτών: Της αστυνομίας, του αληθινού αρχαιοκάπηλου και ενός ντόπιου αρχιμαφιόζου. Παρόλ' αυτά, όταν η Λορέιν φτάνει στο χείλος της απελπισίας, στο δρόμο της εμφανίζεται ο Τζακ Κέλερ, ένας μοναχικός τυχοδιώκτης, ο οποίος της προσφέρει τη δυνατότητα να ξεφύγει από εκείνους που την κυνηγούν – όχι όμως και από τον έρωτα. Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.