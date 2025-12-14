Δείτε όλα τα αιτήματα των αγροτών προς την κυβέρνηση: Δεν θέλουν ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσει στην ΑΑΔΕ
Οι αγρότες αντιδρούν στην εξυγίανση του μηχανισμού των επιδοτήσεων με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που αποφάσισε η κυβέρνηση - Ζητούν, μεταξύ άλλων, κατώτερες εγγυημένες τιμές και ρεύμα στα 7 λεπτά - Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους
Τη λίστα με τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλαν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες, που μετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια.
Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρόλο που ο αμαρτωλός ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο επίκεντρο του μεγάλου σκανδάλου με τις κλοπές των επιδοτήσεων και παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους, οι αγρότες αναδεικνύουν σε κεντρικό αίτημά τους να μην μεταφερθεί η διαχείριση και ο έλεγχος των επιδοτήσεων στην ΑΑΔΕ, όπως έχει ήδη αποφασίσει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει εξυγίανση.
Μεταξύ άλλων, ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και απορρίπτουν την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τα αιτήματα, όπως έγινε γνωστό, παρελήφθησαν και θα εξεταστούν από το Μαξίμου, με κυβερνητικές πηγές να παραπέμπουν σε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός στον κυριακάτικο απολογισμό του στο Facebook. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι αδιαπραγμάτευτη παραμένει η θέση του για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ.
Στα αιτήματα των αγροτών υπάρχει και ευρύτερη πολιτική αναφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αναδιανομή πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προς όφελος της «πολεμικής προετοιμασίας».
Υπενθυμίζεται ότι, παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης, οι αγρότες απέρριψαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο με τους εκπροσώπους τους στο Μέγαρο Μαξίμου, το απόγευμα της Δευτέρας. Δηλώνουν, δε αποφασισμένοι να κάνουν... γιορτές στα μπλόκα, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, και προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Τα αιτήματα είναι:
«- Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
- Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.
- Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.
- Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα
μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.
- Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
- Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).
Η εξειδίκευση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων
1. Εμβολιασμός.
α. Αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων.
β. Επαναλειτουργία των μονάδων από 6 έως 8 μήνες και σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα.
2. Πλήρης αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων
Επικαιροποίηση των ποσών αποζημίωσης ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αγοράς και παραγωγής.
Διαφοροποίηση ανάλογα με είδος, ηλικία, παραγωγικότητα, καθαρόαιμα (αυτόχθονες φυλές).
3. Αποζημίωση για χαμένο εισόδημα
α. Κάλυψη της απώλειας παραγωγής (γάλα, κρέας, αναπαραγωγή) για τουλάχιστον 12–24 μήνες ή όσο χρειαστεί και μέχρι την πλήρη ανασύσταση του κοπαδιού με το 30% επί του κύκλου εργασιών βάσει υπολογισμών πώλησης κρέατος και γάλακτος.
β. Κατά τη διάρκεια της Ανωτέρας βίας να διατηρούνται τα δικαιώματα όπως και τα σχέδια βελτίωσης έως την ανασύσταση του κοπαδιού.
4. Ελληνοποίηση
Μία από τις πιο σοβαρές αιτίες εξάπλωσης των ζωονόσων είναι η αθρόα εισαγωγή σε γάλα και ζώντων ζώων που έρχονται και σφάζονται στην Ελλάδα και μετά εξάγονται και έτσι να μεταφέρονται οι αρρώστιες στην Ελλάδα.
5. Αποζημίωση για καταστροφή προϊόντων με όγκο μέτρηση
Αποζημίωση για τριφύλλια, σανό και ζωοτροφές ή άλλες πρώτες ύλες που αναγκαστικά καταστρέφονται λόγω μέτρων.
6. Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών
α. Επιδοτήσεις για αγορά νέων ζώων και ενίσχυση βελτίωσης φυλών.
Πρόβλεψη για γενετικό υλικό υψηλής αξίας που χάνεται.
β. Μέτρο 5.2 χαμένο εισόδημα για όλες τις φυσικές καταστροφές (daniel, ilias, πυρκαγιές) και για τις ζωονόσους για όλο το ζωικό κεφάλαιο.
γ. Η ανασύσταση κοπαδιού να δίνεται παρόλο που έχει δοθεί αποζημίωση σφαγής.
7. Έκτακτη Ευρωπαϊκή Ενίσχυση
Αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων της ΕΕ για την ανακούφιση κτηνοτρόφων, όπως εφαρμόστηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία για αντίστοιχες ζωονόσους.
8. Πάγωμα πληρωμών για όσο διαρκεί η ανωτέρα βία από ΔΕΗ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΥΔΡΕΥΣΗ και ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
9. Ενεργειακό κόστος – NET METERING μέσω προγράμματος ή σχέδιο βελτίωσης.
10. Κατάργηση διοικητικών προστίμων.
Τι ζητούν, ειδικότερα, οι μελισσοκόμοι
1. Απρόσκοπτη και χωρίς όρους εργασία στα δάση. Ελευθερία εισόδου και τοποθέτησης μελισσιών.
2. Διεύρυνση ωραρίου χρήσης του καπνιστηρίου.
3. Ένταξη των μελισσοκόμων των νησιών στη νησιωτική πολιτική – αναθεώρηση σε όλα τα νησιά.
4. Ηλεκτρονικό μητρώο βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού. Όχι καταπατήσεις αρμοδιοτήτων δικαιωμάτων.
5. Τομεακό πρόγραμμα: σύνταξη δράσεων από την Ομοσπονδία. Η ενίσχυση στους παραγωγούς σε δράσεις προς όφελος του παραγωγού.
6. ΚΑΠ: ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα (π.χ. σχέδια βελτίωσης). Προσαρμογή οικολογικού σχήματος για την επικονίαση.
7. Παράπλευρες οδοί. Να δοθεί λύση για την κίνηση των μελισσοκόμων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.
8. Φορολογικά κίνητρα και οικονομικές ευκολίες για αγορά φορτηγών νέας τεχνολογίας.
9. Σειρά μέτρων για την πάταξη των ελληνοποιήσεων σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.
10. Σειρά μέτρων για την πάταξη της αισχροκέρδειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.
11. Σταθεροί και εντατικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μελιού.
12. Προσμέτρηση και καθορισμός συγκεκριμένων αναλύσεων μελιού.
13. Υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας για την αναδιάρθρωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όσον αφορά την μελισσοκομία.
14. Αναπλήρωση εισοδήματος 20€/κυψέλη (συνολικό αίτημα 30 εκ. €).
Κάντε διάλογο, όχι στην ομηρεία της αγοράς, το μήνυμα του επιχειρηματικού κόσμου
Νωρίτερα, λίγες ώρες μετά τη νέα πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του και το μήνυμα ότι «διάλογος δεν μπορεί να γίνεται με τελεσίγραφα» και τη νέα αρνητική αντίδραση των αγροτών από τα μπλόκα, πρώτα ο πρόεδρος της ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, και στη συνέχεια οι ενώσεις βιοτεχνών και βιομηχανιών από τη Θεσσαλονίκη εξέδωσαν ανακοινώσεις.
Ο μεν πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας», οι δε πρόεδροι του ΕΒΕΘ Ιωάννης Μασούτης, του ΒΕΘ Μακάριος Παπαδόπουλος, του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη και του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης, σημειώνουν πως «όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής»
Δηλώνοντας, δε, έκπληκτος από την άρνηση των αγροτών αναφέρει ότι «οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία».
«Από την πλευρά μου, επαναλαμβάνω ότι η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί μου, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Κάτι που έκαναν, πρόσφατα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός προαναγγέλλοντας νέο πακέτο ενισχύσεων.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας. Όπως φανερό είναι και πως κανένα μέτρο έξω από τα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Βρυξέλλες».
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει επίσης ότι «αδιαπραγμάτευτη, πάντως, παραμένει η θέση μου για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό, γιατί πρόκειται για τον καταλύτη που θα εκσυγχρονίσει συνολικά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αποτέλεσμα από τη μία πλευρά, τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχύουν, επιτέλους, την εθνική παραγωγή. Αλλά και οι έντιμοι αγρότες να εισπράττουν, κάθε χρόνο, περισσότερα χρήματα».
Σχολιάζει, μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό πως «φαίνεται, όμως, ότι η τολμηρή αυτή απόφασή μας ξεβόλεψε αρκετούς που είχαν συνηθίσει να δρουν αξιοποιώντας τα κενά και τις δυσλειτουργίες του παλαιού συστήματος. Λυπάμαι, αλλά αυτή η παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών θα πρέπει να πάψει. Κανείς, άλλωστε, δεν θέλει κάποιοι επιτήδειοι να ζουν σε βάρος τίμιων επαγγελματιών, αλλά και σε βάρος του ίδιους του Κράτους».
Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος των αγροτών Λάρισας, χαρακτήρισε «εμπρηστικά» τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός και προειδοποίησε ότι τα μπλόκα - που είναι πλέον 57 σε όλη την χώρα - θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες.
Η δήλωση του κ. Αλειφτήρα
Οι δηλώσεις του Ρίζου Μαρούδα
Ως «πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ανησυχητική στάση» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, την άρνηση των αγροτών στην πρόκληση για συνάντηση από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Όπως τονίζει, δε, σε δήλωσή του η άρνηση αυτή «δεν υπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του πρωτογενούς τομέα ούτε το δημόσιο συμφέρον».
«Τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας και της οικονομίας. Λύνονται μόνο με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεννόηση. Ο διάλογος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη» καταλήγει στη δήλωσή του ο Γιάννης Μπρατάκος.
Σε μια δημοκρατική πολιτεία, ο διάλογος αποτελεί το βασικό εργαλείο επίλυσης διαφορών και αναζήτησης λύσεων. Η συνειδητή αποχή από αυτόν, ειδικά όταν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο και εντείνει την κοινωνική ένταση.
Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις που εξελίσσονται με τρόπο που παραλύει το εθνικό οδικό δίκτυο και παρεμποδίζει τη λειτουργία λιμενικών και αεροπορικών υποδομών, καταπατούν το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ελεύθερη μετακίνηση και πλήττουν άμεσα την οικονομία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την αξιοπιστία της χώρας.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί, έστω και την ύστατη ώρα, τους εκπροσώπους των αγροτών να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να προσέλθουν στον διάλογο. Τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας και της οικονομίας. Λύνονται μόνο με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεννόηση.
Ο διάλογος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη».
Από την πλευρά τους οι θεσμικοί φορείς της παραγωγής, της βιομηχανίας, της μεταποίησης, του εμπορίου και των εξαγωγών της Ελλάδας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), σε ανακοίνωσή τους εκφράζουν «τη βαθιά μας ανησυχία για την άρνηση εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό της χώρας».
Όπως σημειώνουν «σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης αλλά επιλογή αδιεξόδου. Η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, την βιομηχανία ,την μεταποίηση,την απασχόληση και τις εξαγωγές».
«Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό· είναι οικονομικό και εθνικό» συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται, επίσης, πως «όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση».
Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής:
Οι φορείς που υπογράφουμε την παρούσα δήλωση δηλώνουμε ξεκάθαρα:
η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας.
Καλούμε τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους του να επανέλθουν άμεσα στον θεσμικό διάλογο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Οι άδειες καρέκλες, όμως, δεν αποτελούν λύση.
Οι φορείς της πραγματικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, υπεύθυνα και με εθνική συνείδηση, γιατί η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η μεταποίηση, η απασχόληση και οι εξαγωγές δεν μπορούν να περιμένουν.
