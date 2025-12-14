Δείτε όλα τα αιτήματα των αγροτών προς την κυβέρνηση: Δεν θέλουν ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσει στην ΑΑΔΕ

Οι αγρότες αντιδρούν στην εξυγίανση του μηχανισμού των επιδοτήσεων με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που αποφάσισε η κυβέρνηση - Ζητούν, μεταξύ άλλων, κατώτερες εγγυημένες τιμές και ρεύμα στα 7 λεπτά - Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους