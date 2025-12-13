Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού
Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στην επιχείρηση που συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν 4 έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.
Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.
