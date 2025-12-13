Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού
Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στην επιχείρηση που συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν 4 έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.
