«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση
Μπορεί οι δρόμοι τους... πολιτικά να χώρισαν, όμως η σχέση τους δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο
Μπορεί ο Διαμαντής Καραναστάσης να αποχώρησε από τη Βουλή και την Πλεύση Ελευθερίας, όμως η σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο.
Μάλιστα, η πρόεδρος του κόμματος «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία από γεύμα που απόλαυσαν οι δυο τους δίπλα στη θάλασσα σε έξοδό τους.
«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» έγραψε στο σχόλιο η Ζωή Κοωνσταντοπούλου, με τους ακόλουθούς της να «στολίζουν» την ανάρτησή της με πολλά likes.
