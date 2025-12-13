«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση
ΕΛΛΑΔΑ
Ζωή Κωνσταντοπούλου Διαμαντής Καραναστάσης Πλεύση Ελευθερίας

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση

Μπορεί οι δρόμοι τους... πολιτικά να χώρισαν, όμως η σχέση τους δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση
76 ΣΧΟΛΙΑ
Μπορεί ο Διαμαντής Καραναστάσης να αποχώρησε από τη Βουλή και την  Πλεύση Ελευθερίας, όμως η σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο.

Μάλιστα, η πρόεδρος του κόμματος «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία από γεύμα που απόλαυσαν οι δυο τους δίπλα στη θάλασσα σε έξοδό τους.  

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση


«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» έγραψε στο σχόλιο η Ζωή Κοωνσταντοπούλου, με τους ακόλουθούς της να «στολίζουν» την ανάρτησή της με πολλά likes.
76 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης