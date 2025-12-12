Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Αποκλείστηκε το σημείο
Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικού (πιθανόν οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.
Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πυρομαχικό υλικό (οβίδα διαστάσεων 30 εκατοστών) εναποτέθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου παραμένει φυλασσόμενο. Από τη Λιμενική Αρχή αποκλείστηκε το σημείο και παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού ξηράς.
