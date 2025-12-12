Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Δωρεά για το σύστημα γεωεντοπισμού στα τρένα
Το νέο σύστημα γεωεντοπισμού θα είναι διαθέσιμο και στους πολίτες μέσω της πλατφόρμας railway.gov.gr, προσφέροντας ενισχυμένη διαφάνεια και άμεση ενημέρωση για την κίνηση των τρένων
Τη χρηματοδότηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος γεωεντοπισμού σε όλες τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες αναλαμβάνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών. Η ΕΕΕ υπέγραψε σύμβαση δωρεάς με το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2.489.409 ευρώ, για την πλήρη κάλυψη του κόστους του έργου.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η βασική έκδοση του συστήματος έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία και λειτουργεί από τον Ιούλιο σε επιλεγμένους συρμούς, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής. Χρησιμοποιώντας δέκτες υψηλής ακρίβειας και μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του ΟΣΕ μπορεί να παρακολουθεί διαρκώς τη θέση των τρένων, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αξιοπιστία του δικτύου.
Η δωρεά της Ένωσης καλύπτει πλήρως τον απαραίτητο εξοπλισμό για το σύνολο των αμαξοστοιχιών, επιτρέποντας την ταχεία υλοποίηση του έργου χωρίς τις καθυστερήσεις που θα προκαλούσε ένας δημόσιος διαγωνισμός.
«Με την πρωτοβουλία αυτή, η ελληνική ναυτιλία συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και στηρίζει την εθνική προσπάθεια για έναν πιο ασφαλή, σύγχρονο και αξιόπιστο ελληνικό σιδηρόδρομο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Το υπουργείο Μεταφορών και οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδας (ΟΣΕ) εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την ΕΕΕ και προσωπικά προς την πρόεδρό της, Μελίνα Τραυλού, για τη συμβολή σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των επιβατών.
