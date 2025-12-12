Πέθανε από καρκίνο ένα παιδί στην Ελλάδα που γεννήθηκε από το σπέρμα του Δανού δότη, νοσεί και το αδερφάκι του



Η παρακολούθηση

«Ακόμα και να το ξέραμε το μόνο που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει είναι να είχαμε απαγορεύσει στον συγκεκριμένο δότη να δώσει. Η πιθανότητα να είχαμε βρει προεμφυτευτικά το πρόβλημα είναι μηδαμινή. Οι έλεγχοι που κάνουμε είναι πολύ σωστοί, ο κόσμος δεν πρέπει να νιώθει ανασφάλεια, είναι ένα πολύ σπάνιο περιστατικό», σημείωσε.«Υπάρχουν πάνω από 6.000 κληρονομούμενα νοσήματα. Το ερώτημα είναι σε πόσα θα ψάξεις και τι.. Υπάρχουν καταστάσεις, το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον. Όλες αυτές οι καταστάσεις έχουν ένα κληρονομικό υπόστρωμα. Θα μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε όλα τα γονίδια; Θα μπούμε στην ευγονική; Και πόσο ηθικό είναι τελικά αυτό το πρόβλημα, αυτή η διαδικασία;» διερωτήθηκε.«Αν ξέρεις ότι έχεις αυτό το γονίδιο θα πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία επίπονη σαφώς αλλά αποδοτική για όλη σου τη ζωή που θα έχεις. Γιατί ο καρκίνος είναι αντιμετωπίσιμος, κυρίως αν τον πιάσεις στην πρώτη φάση. Έχουμε περιστατικά που βάσει αυτών των οδηγιών μπορέσαμε να πιάσουμε καρκίνο που ήταν στην αρχική φάση και να το αντιμετωπίσουμε», είπε ο καθηγητής.«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπουν οι ασθενείς σε, δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάνουν τώρα καρκίνο μπορεί σε 30 χρόνια αλλά η συστηματική παρακολούθηση θα βοηθήσει να βρούμε τον καρκίνο σε αρχική φάση. Και ελπίζουμε ότι σε 10 χρόνια θα έχουμε κάποιο φάρμακο που θα δίνουμε για να αναστρέψουμε την κατάσταση», ανέφερε σε άλλο σημείο.