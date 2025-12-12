Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο εντολέας του δηλώνει αθώος

Προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια στις 10 το πρωί της Δευτέρας (15/12) ζήτησαν και έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, που ήταν και εργοδότης του 22χρονου που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, η παραμονή των δύο κατηγορούμενων στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας διήρκεσε μια ώρα, με τον δικηγόρο του 33χρονου ανιψιού να επισημαίνει ότι ο εντολέας του δηλώνει αθώος. Ο δικηγόρος του 33χρονου μετέφερε την κακή ψυχολογική κατάσταση του εντολέα του, ενώ τόνισε ότι αναμένει να λάβει τα αντίγραφα της δικογραφίας ώστε να τοποθετηθεί αναλυτικά.

«Είναι σοκαρισμένος, δεν μπορούμε να μπούμε σε μία επικοινωνία που θα είναι βαθύτερη αναφορικά με τη θέση της υπεράσπισης πέρα από το ότι δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώος» τόνισε ο δικηγόρος Γιάννης Βέρρας και συμπλήρωσε ότι αναμένουν να μελετήσουν την δικογραφία και κυρίως να εντοπίσουν σύμφωνα με ποια στοιχεία ο εντολέας του κατέστη κατηγορούμενος.

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

