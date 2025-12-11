Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά: Εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Μαθητές Εκδρομή

Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά: Εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου για να τους παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες

Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά: Εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η εκδρομή μαθητών από σχολείο της Αθήνας στα Χανιά, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το μεσημέρι της Πέμπτης, αρκετά από τα παιδιά, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας.

12 από τα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και η χορήγηση μάσκας.

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις έξι και μισή το απόγευμα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης