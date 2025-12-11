Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά: Εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας
Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά: Εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας
Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου για να τους παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες
Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η εκδρομή μαθητών από σχολείο της Αθήνας στα Χανιά, σύμφωνα με το zarpanews.gr.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το μεσημέρι της Πέμπτης, αρκετά από τα παιδιά, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας.
12 από τα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και η χορήγηση μάσκας.
Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις έξι και μισή το απόγευμα.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το μεσημέρι της Πέμπτης, αρκετά από τα παιδιά, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας.
12 από τα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και η χορήγηση μάσκας.
Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις έξι και μισή το απόγευμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα