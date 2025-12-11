Ο πόλεμος της νύχτας: Παντού είχε απλώσει τα δίχτυα του το κύκλωμα των δολοφόνων, συνελήφθησαν λίγο πριν χτυπήσουν στον Πειραιά
Αρχηγικό μέλος της ομάδας είναι ο Αλβανός κακοποιός γνωστός ως Δήμος, με 48χρονο Έλληνα να έχει ενεργό ρόλο - Πώς έπαιρναν «καθαρές» πινακίδες και άδειες για τα κλεμμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν - Οι «χρυσές» πληροφορίες που είχε δώσει ο Γιάννης Λάλας πριν τη δολοφονία του
Τα πλοκάμια της παντού είχε καταφέρει να απλώσει η εγκληματική οργάνωση των πληρωμένων δολοφόνων, με ανώτατους αξιωματικούς της ΓΑΔΑ να αποκαλύπτουν στο protothema.gr πως οι συλληφθέντες σχεδίαζαν νέα δολοφονική επίθεση, αυτή τη φορά στην περιοχή του Πειραιά, εναντίον προσώπου που φέρεται να ελέγχει αρκετά νυχτερινά μαγαζιά και πρατήρια υγρών καυσίμων.
Αρχηγικό μέλος της ομάδας αυτής είναι ο Αλβανός κακοποιός γνωστός ως Δήμος, με 48χρονο Έλληνα να έχει ενεργό ρόλο σε αυτήν.
Την Τετάρτη (10/12) αποκαλύφθηκε ότι το επίπεδο τεχνολογικών γνώσεων των έξι συλληφθέντων είχε φτάσει στο σημείο να έχουν τη δυνατότητα να παγιδεύουν αυτοκίνητο με κάμερες καταγραφής. Σήμερα, όμως, στη δημοσιότητα έρχεται η δυνατότητα που είχαν να αποκτούν καθαρά και νόμιμα έγγραφα, ώστε να μπορούν να περνούν τους ελέγχους της αστυνομίας ανενόχλητοι.
Όπως διαπιστώθηκε, οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν προσπαθήσει να δολοφονήσουν τον Λάλα στη Λακωνία. Τότε, ο Γιάννης Λάλας είχε ενημερωθεί για την επικείμενη επίθεση σε βάρος του και είχε δώσει ο ίδιος (!) πληροφορίες στην ΕΛΑΣ για τους υποψήφιους δολοφόνους του, οι οποίες αποδείχτηκαν «χρυσές».
Για τις μετακινήσεις τους τότε, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν ένα λευκό Toyota Yaris το οποίο ήταν κλεμμένο από περιοχή της βόρειας Ελλάδας. Άγνωστο, όμως, πώς είχαν καταφέρει να αποκτήσουν τόσο γνήσιες πινακίδες όσο και γνήσια άδεια κυκλοφορίας... κλώνους των πραγματικών.
Αυτό το γεγονός σημαίνει πως είχαν δικό τους άνθρωπο μέσα σε δημόσια Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να ξεκινά νέα έρευνα για το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες τα απέκτησαν.
Ταυτόχρονα, αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δικογραφία, εντοπίστηκαν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι συλληφθέντες ήταν ένα βήμα πριν κάνουν ακόμη μία δολοφονική επίθεση. Στόχος τους ήταν ένα άτομο που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πειραιά, τόσο σε νυχτερινά καταστήματα όσο και σε πρατήρια υγρών καυσίμων.
Το άτομο αυτό ήταν παλιά στο στενό περιβάλλον μέλους της greek mafia που δολοφονήθηκε έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Νέο Κόσμο, όμως είχε τσακωθεί μαζί του και είχε τραβήξει δικό του μονοπάτι τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την εν ψυχρώ εκτέλεσή του.
Όλα, όμως, κάπου καταλήγουν: Ο δολοφονημένος του Νέου Κόσμου ήταν κουμπάρος με καταδικασμένο άνδρα για το συνδικάτο του εγκλήματος, με τον οποίο έχουν αδελφικές σχέσεις οι συλληφθέντες της απόπειρας δολοφονίας του Λάλα.
Ο πόλεμος της νύχτας είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τα στρατόπεδα να είναι πλέον δύο, και όσους συμμετέχουν σε αυτόν να είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν πλευρά, με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για το επόμενο χτύπημα.
Η απόπειρα δολοφονίας του Λαλά στη Λακωνία και οι «χρυσές» πληροφορίες
Θα μάτωναν τον Πειραιά
