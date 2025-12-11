Νέα απάτη με δήθεν email του υπουργείου Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών»
Νέα απάτη με δήθεν email του υπουργείου Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών»

Οι επιτήδειοι, επιδιώκουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία των πολιτών, αλλά και να αποκομίσουν παράνομο κέρδος, αφού απαιτούν την καταβολή 100 ευρώ ως «τέλος logistics και εγγραφής»

Ακόμη ένα παραπλανητικό email εντοπίστηκε να διακινείται τις τελευταίες μέρες, αυτή τη φορά έχοντας τη μορφή δήθεν κρατικού προγράμματος που υπόσχεται δωρεάν γιορτινό πακέτο από το υπουργείο Ανάπτυξης με τον τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

Οι επιτήδειοι, ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μέσω της απατηλής επιστολής, επιδιώκουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία των πολιτών, αλλά και να αποκομίσουν παράνομο κέρδος, αφού απαιτούν την καταβολή 100 ευρώ ως «τέλος logistics και εγγραφής» για δήθεν «ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση».

Για να προσδώσουν αληθοφάνεια στο μήνυμα και να καταφέρουν να εξαπατήσουν τους αποδέκτες της επιστολής, χρησιμοποιούν τα στοιχεία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ισχυριζόμενοι ότι η κίνηση αποτελεί «απευθείας εντολή του», ενώ έχουν δημιουργήσει και ανάλογη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται ότι το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω email, ως δήθεν επιστολή του υπουργού Ανάπτυξης, η οποία φέρει δήθεν επίσημη σφραγίδα του υπουργείου, είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

«Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ.

