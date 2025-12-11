Ασυνείδητος οδηγός στο Ηράκλειο παρέσυρε πεζή, σκότωσε τον σκύλο της και εξαφανίστηκε
Η 25χρονη γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στο οδόστρωμα, τραυματισμένη, ενώ το άτυχο τετράποδο ξεψύχησε στην άσφαλτο
Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις Γούρνες, στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, περίπου στις 6 το απόγευμα μια 25χρονη που κινούνταν πεζή με τον σκύλο της, στην παλιά εθνική οδό, παρασύρθηκε από δίκυκλο.
Η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στο οδόστρωμα, τραυματισμένη, ενώ το άτυχο τετράποδο ξεψύχησε στην άσφαλτο.
Ο οδηγός αμέσως μετά το τροχαίο τράπηκε σε φυγή, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν βίντεο από την περιοχή για να φτάσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.
Η 25χρονη Γερμανίδα, που έχει έρθει για να ζήσει μόνιμα στην Κρήτη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ευτυχώς ο τραυματισμός της δεν κρίνεται σοβαρός. Ωστόσο η νεαρή βρίσκεται σε σοκ, ειδικά μετά τον θάνατο του σκύλου της.
