H ιστορία των τρόλεϊ στην Ελλάδα: Το πρώτο δρομολόγιο, οι «τραμβαγέρηδες» και η κατάργηση του εισπράκτορα Τα πρώτα τρόλεϊ ήταν πράσινα όταν βγήκαν στους δρόμους και όχι πορτοκαλί - Σήμερα ξεκίνησε και επίσημα το ξήλωμα τους, μιας και αναμένεται να αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία