Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας 

Λόγω πτώσης βράχων που σημειώθηκαν στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από τα βράχια που έπεσαν.πηγή φωτογραφίας: ertnews