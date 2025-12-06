Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από τα βράχια που έπεσαν
Λόγω πτώσης βράχων που σημειώθηκαν στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
πηγή φωτογραφίας: ertnews
