Ανακλήθηκε η ελληνική ταυτότητα Κύπριας, που έγραφε τόπο γέννησης… Iskele αντί για Τρίκωμο

Το θέμα αποκάλυψε ο Κύπριος βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου - To «Iskele» είναι το παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο που χρησιμοποιεί το τουρκικό κατοχικό καθεστώς για την κυπριακή κωμόπολη