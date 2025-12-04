Ανακλήθηκε η ελληνική ταυτότητα Κύπριας, που έγραφε τόπο γέννησης… Iskele αντί για Τρίκωμο
Το θέμα αποκάλυψε ο Κύπριος βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου - To «Iskele» είναι το παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο που χρησιμοποιεί το τουρκικό κατοχικό καθεστώς για την κυπριακή κωμόπολη
Έληξε, με άμεση διόρθωση, η υπόθεση της ελληνικής ταυτότητας Ελληνίδας, κυπριακής καταγωγής, στην οποία αναγραφόταν ως τόπος γέννησης η τουρκική λέξη «Iskele», δηλαδή η ονομασία που έδωσε το ψευδοκράτος στο κατεχόμενο χωριό Τρίκωμο. Το θέμα είχε αποκαλύψει ο Κύπριος βουλευτής του ΔΗΣΥ (Δημοκρατικού Συναγερμού) Νίκος Γεωργίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη γκάφα.
Παραδοχή λάθους και ανάκληση
Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργίου γνωστοποίησε ότι η ελληνική Πρεσβεία στην Κύπρο παραδέχθηκε αμέσως πως πρόκειται για λάθος και ενημέρωσε πως η Ελληνική Δημοκρατία προχώρησε στην ανάκληση της συγκεκριμένης ταυτότητας. Οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα ήρθαν σε επαφή με την κάτοχο του εγγράφου, η οποία κλήθηκε να προσέλθει στο αρμόδιο Τμήμα ώστε να εκδοθεί νέο δελτίο με τη σωστή αναγραφή «Τρίκωμο» στον τόπο γέννησης.
Ο Κύπριος βουλευτής είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι η αναγραφή «Iskele» σε επίσημο ελληνικό έγγραφο συνιστά ουσιαστικά υιοθέτηση της ορολογίας της κατοχικής δύναμης και έθετε ζήτημα σεβασμού της ιστορικής αλήθειας και της νομικής τάξης, ιδίως όταν πρόκειται για κατεχόμενο έδαφος κράτους - μέλους της ΕΕ.
Τεχνικό λάθος με πολιτική βαρύτητα
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρόβλημα φαίνεται να συνδέεται με ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία για την έκδοση ταυτοτήτων και η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τις νόμιμες ονομασίες, και τα παράνομα τουρκικά τοπωνύμια των κατεχόμενων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Κύπριος βουλευτής Νίκος Γεωργίου σημείωσε ότι αναγνωρίζει πως δεν υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα από πλευράς ελληνικών αρχών και ότι πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα «αλγορίθμου». Τόνισε όμως πως η ιστορική αλήθεια και η νομική προστασία των δικαιωμάτων δεν μπορούν να αφεθούν σε λάθος βάσεις δεδομένων και αυτοματισμούς.
Επανεξέταση του γεωγραφικού λεξιλογίου για την Κύπρο
Όπως ανακοινώθηκε, ζητήθηκε να επανεξεταστεί συνολικά το γεωγραφικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την Κυπριακή Δημοκρατία στις σχετικές πλατφόρμες, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
Ο Κύπριος βουλευτής έχει ήδη απευθυνθεί και στον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας να υπάρξει θεσμική παρέμβαση προς το ελληνικό κράτος αλλά και προς τα ευρωπαϊκά όργανα, για να διασφαλιστεί ότι σε όλα τα επίσημα έγγραφα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα νόμιμα τοπωνύμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
