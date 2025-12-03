Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό στον ΒΟΑΚ, δείτε φωτογραφίες
Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό στον ΒΟΑΚ, δείτε φωτογραφίες
Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε εκτός του δρόμου
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (03/12) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στον κόμβο Γιόφυρου με κατεύθυνση προς Γάζι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ένα όχημα ανετράπη και κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ατόμου στο εσωτερικό του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ένα όχημα ανετράπη και κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ατόμου στο εσωτερικό του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ειδήσεις σήμερα
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα