Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό στον ΒΟΑΚ, δείτε φωτογραφίες

Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε εκτός του δρόμου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (03/12) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στον κόμβο Γιόφυρου με κατεύθυνση προς Γάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ένα όχημα ανετράπη και κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ατόμου στο εσωτερικό του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

