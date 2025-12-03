Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε-65 λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, πού απαγορεύεται η κίνηση
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε-65 λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, πού απαγορεύεται η κίνηση
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο τμήμα από τον αυτοκινητόδρομο Προαστίου έως τον αυτοκινητόδρομο Τρικάλων
Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από τον Α/Κ Προαστίου (97,4 χ/θ) έως τον Α/Κ Τρικάλων (111,4 χ/θ) για όσο διάστημα απαιτηθεί, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, έπειτα από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:
- Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).
- Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).
Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:
- Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).
- Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).
Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα