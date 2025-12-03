Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε-65 λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, πού απαγορεύεται η κίνηση
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο τμήμα από  τον αυτοκινητόδρομο Προαστίου έως τον αυτοκινητόδρομο Τρικάλων

Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από τον Α/Κ Προαστίου (97,4 χ/θ) έως τον Α/Κ Τρικάλων (111,4 χ/θ) για όσο διάστημα απαιτηθεί, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, έπειτα από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

- Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).

- Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
 
- στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.


