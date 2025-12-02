Καιρός: Έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων - Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα μέχρι την Παρασκευή
Καιρός: Έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων - Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα μέχρι την Παρασκευή
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή την εβδομάδα προβλέπονται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα
Από σήμερα Τρίτη (2/12), ξεκινάει ένας νέος κύκλος βροχοπτώσεων που θα επηρεάσει σταδιακά το Ιόνιο και τα υπόλοιπα δυτικά της χώρας.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι βροχοπτώσεις, θα είναι περισσότερες την Τετάρτη και την Πέμπτη -κατά κανόνα ποτιστικές- οι οποίες όμως δεν πρέπει να υποτιμηθούν, κυρίως στις περιοχές που έχουν πληγεί από την προηγούμενη κακοκαιρία.
Όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν θα είναι περισσότερες το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στα νότια, ενώ, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή την εβδομάδα προβλέπονται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.
Αναλυτικά ο καιρός την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥΣτην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.
