Κλείσιμο σε λιμάνια και αεροδρόμια από τις 8 Δεκεμβρίου αποφάσισαν οι αγρότες της Κρήτης
Με σύνθημα «τα ειρηνικά τελείωσαν» αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης
Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11:30 το πρωί ώστε από εκεί να προχωρήσουν σε κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών δίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης με βάση την απόφαση που ελήφθη σήμερα από την Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή.
«Ξεκαθαρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η Παγκρήτια Συντονιστική αποφάσισε να κλείσει λιμάνια και αεροδρόμια στην Κρήτη. Και να γίνει κατανοητό ότι για όσες μέρες αυτό κρατήσει - και θα είναι πολλές - δεν θα δεχόμαστε ελέγχους από τα συνεργεία του ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε στο cretalive.gr ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής και Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.
Με σύνθημα «τα ειρηνικά τελείωσαν», αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί τους, και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Οι διαμαρτυρόμενοι, όπως λένε, δεν έχουν σκοπό να κλείσουν δρόμους, όπως συνέβη στην προηγούμενη απεργία τους με τον ΒΟΑΚ, καθώς η ταλαιπωρία του κοινού ήταν πολύ μεγάλη.
