Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Κορυφαία βράβευση για το νέο ελαστικό της Kumho
Ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η εταιρεία ελαστικών Kumho, καθώς το νέο προϊόν της για ηλεκτρικά οχήματα (EV), ECSTA PS71 EV, ξεχώρισε στον κορυφαίο θεσμό International Forum Design Award 2024 (iF Design Award 2024). Ο συγκεκριμένος θεσμός συγκαταλέγεται στους τρεις σπουδαιότερους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως, μαζί με τα Red Dot Design Award και IDEA Design Award.
Με τον ανταγωνισμό να φτάνει σε επίπεδα-ρεκόρ και χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, η βράβευση της Kumho επιβεβαιώνει τη στρατηγική της επένδυση στην καινοτομία, την υψηλή απόδοση και τον σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.
Φέτος, η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από 132 εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους, ενώ περίπου 11.000 projects από 72 χώρες συμμετείχαν στη διεκδίκηση του πολυπόθητου βραβείου.
Το νικητήριο ελαστικό της Kumho, το ECSTA PS71 EV, είναι προσανατολισμένο στην αναπτυσσόμενη αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Πέρσι, η εταιρεία ερευνών αγοράς FMI υπολόγισε το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ελαστικών EV σε 9.444.100.000$ και προέβλεψε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 26,6%, κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά θα είναι 10 φορές μεγαλύτερη το 2033 από ό,τι ήταν το 2023.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ECSTA PS71 EV είναι η εξαιρετική ενεργειακή του απόδοση, η οποία επιτρέπει στα EVs να διανύουν μεγαλύτερες χιλιομετρικές αποστάσεις με μία μόνο φόρτιση. Διαθέτει πολύ χαμηλότερη αντίσταση κύλισης από τα συμβατικά ελαστικά, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου και βέλτιστες επιδόσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με το ελαστικό σε πραγματικά αυτοκίνητα έδειξαν ότι είναι 115% πιο αποδοτικό από τα υπάρχοντα προϊόντα όσον αφορά στην χιλιομετρική εμβέλεια των EVs.
Το ECSTA PS71 EV εγγυάται, επίσης, αθόρυβη οδήγηση. Σύμφωνα με τα μειωμένα επίπεδα θορύβου των κινητήρων EV, διαθέτει νέα τεχνολογία σχεδιασμένη για την ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας των ελαστικών. Αυτό περιλαμβάνει μια νέα σχεδίαση με ηχο- απορροφητικά υλικά που εφαρμόζονται στο εσωτερικό του ελαστικού.
Ακόμη και με την ακαριαία επιτάχυνση και την υψηλή ροπή και ισχύ των ηλεκτρικών οχημάτων, το ελαστικό έχει εξαιρετική πρόσφυση στο δρόμο και καλύτερη αντοχή στην τριβή. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά οχήματα είναι βαρύτερα από τα συμβατικά αυτοκίνητα και έχουν υψηλά επίπεδα επιτάχυνσης, μπορούν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στα ελαστικά. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεχνικό πρόβλημα, το ελαστικό ECSTA PS71 EV έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο ανθεκτικό και η ενισχυμένη δομή του παρέχει εξαιρετικές επιδόσεις οδήγησης και χειρισμού. Παρά την ενισχυμένη δομή, ελαχιστοποιεί την αντίσταση κύλισης που απαιτούν τα ηλεκτρικά οχήματα και βελτιώνει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση.
Η Kumho Tire βραβεύεται κάθε χρόνο σε μεγάλους διαγωνισμούς σχεδιασμού στην Κορέα και σε όλον τον κόσμο, αποδεικνύοντας την υπεροχή και την πρωτοτυπία των ελαστικών της. Ως έξυπνος συνεργάτης αυτοκίνησης, για ένα βιώσιμο μέλλον, η Kumho σκοπεύει να αξιοποιήσει την καινοτομία και την πρακτικότητα που προσφέρει η σχεδιαστική της υπεροχή, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την αξία της ως παγκόσμια μάρκα υψηλής ποιότητας.
Τα εξαιρετικά ελαστικά της KUMHO για επιβατικά αυτοκίνητα, SUVs, Vans, φορτηγά, λεωφορεία, διαθέτει, ήδη, ως αντιπρόσωπος και διανομέας, από τον Δεκέμβριο του 2022, στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr), μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της. Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι εδώ.
