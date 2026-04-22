Ζαχαριάδης για αφίσα ΠΑΣΠ στο Πολυτεχνείο: Θα μπορούσε να είναι της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ, δεν γίνεται αλλαγή με αντικομμουνισμό
Με αιχμηρό τρόπο, σχολίασε την αφίσα της ΠΑΣΠ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ασκώντας κριτική για το περιεχόμενό της. Σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «συμπληρωματική δύναμη» προς τη ΔΑΠ - ΝΔΦΚ και υποστήριξε ότι ο αντικομμουνισμός δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για πολιτική αλλαγή.

Να σημειωθεί ότι η ΠΑΣΠ έχει αποσύρει από χθες, Τρίτη, την αφίσα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτή η αφίσα θα μπορούσε να είναι αφίσα της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ. Ο ορισμός της συμπληρωματικής δύναμης. Κρίμα! Δεν είναι αυτή η βάση του ΠΑΣΟΚ στη νεολαία ούτε διαχρονικά ούτε σήμερα πιστεύω. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε μεγάλο κόμμα και πλειοψηφικό όταν ήταν απέναντι στη δεξιά και τον κύριο εκφραστή της τη ΝΔ. Δεν γίνεται αλλαγή στη χώρα με αντικομμουνισμό».

