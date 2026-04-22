Βιολογικοί παράγοντες για ρευματοπάθειες: Η νέα «ακριβή» θεραπεία που θα λαμβάνουμε από το φαρμακείο της γειτονιάς
Βιολογικοί παράγοντες για ρευματοπάθειες: Η νέα «ακριβή» θεραπεία που θα λαμβάνουμε από το φαρμακείο της γειτονιάς

Με την προσθήκη νέας θεραπευτικής κατηγορίας, οι συνταγές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους που μπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία φτάνουν τις 50.000 τον μήνα

Βιολογικοί παράγοντες για ρευματοπάθειες: Η νέα «ακριβή» θεραπεία που θα λαμβάνουμε από το φαρμακείο της γειτονιάς
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Διευρύνονται οι θεραπευτικές κατηγορίες των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) που μπορούν να λαμβάνουν οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις πλέον και από τα ιδιωτικά φαρμακεία αντί των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Μετά τα ογκολογικά σκευάσματα και φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυνση, στα φαρμακεία της γειτονιάς μπορούν να διατεθούν και βιολογικοί παράγοντες για ρευματοπάθειες και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζεται η δυνατότητα διακίνησης φαρμάκων που περιέχουν δραστικές ουσίες της θεραπευτικής κατηγορίας των βιολογικών παραγόντων – αναστολέων του TNFα, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 25.000 συνταγές μηνιαίως. Μετά τη διάθεση των φαρμάκων και της νέας αυτής θεραπευτικής κατηγορίας οι συνταγές που μπορούν να εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία ανέρχονται στις 50.000 το μήνα.

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
2 ΣΧΟΛΙΑ

