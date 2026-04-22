Μαστρογεωργίου στο protothema: Βασική απειλή για τις εκλογές τα deepfake βίντεο - Σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα ρωτήσει τον άνθρωπο «κι εσύ τι θα κάνεις;»
Ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της κυβέρνησης μιλά στο Direct - Το ελληνικό AI Factory «Φάρος» και οι δύο κίνδυνοι της Τεχνητής Νοημοσύνης
Για τις μεγάλες ευκαιρίες αλλά και τους υπαρκτούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, από τις εκλογές και την κυβερνοασφάλεια έως την αγορά εργασίας και την ανθρώπινη συμπεριφορά, μίλησε στο Direct του protothema και τον Γιώργο Ευγενίδη ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου, με αφορμή το βιβλίο του «Άνθρωπος και ρομπότ, το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης».
Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως «το πιο γνωστό άγνωστο θέμα», εξηγώντας ότι, παρά τη μεγάλη δημόσια συζήτηση, λίγοι κατανοούν πραγματικά είτε το βάθος είτε την πρακτική της χρησιμότητα. Όπως είπε, πρόκειται για «την πιο συγκλονιστική τεχνολογία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα», μια τεχνολογία ευρέος φάσματος που ήδη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, πληροφορούμαστε και λαμβάνουμε αποφάσεις.
Αναφερόμενος στα εργαλεία τύπου ChatGPT, σημείωσε ότι «ό,τι ήταν να πάρουμε εξελικτικά από τα chats και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, το έχουμε πάρει», σπεύδοντας πάντως να υπογραμμίσει ότι το κρίσιμο είναι η χρήση τους με έλεγχο και όχι η άκριτη αποδοχή των απαντήσεών τους. «Σε καμία περίπτωση δεν παίρνουμε αμάσητο αυτό το οποίο μας δίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ως προς τους βασικούς κινδύνους, στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο πεδία: στον ανθρωπομορφισμό και στην πνευματική αποδυνάμωση. Όπως είπε, υπάρχει ο κίνδυνος ο άνθρωπος να αρχίσει να αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως «συνάδελφο, σύντροφο, συνεργάτη, ψυχοθεραπευτή», ενώ παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος να εναποθέσει πλήρως τη σκέψη του στον αλγόριθμο. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι ήδη παρόντες, κάνοντας λόγο για τραγικά περιστατικά στις ΗΠΑ, ακόμη και με εφήβους που οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. «Θα ζήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ως εργαλείο συνεργασίας, όχι ως οντολογική συνύπαρξη με το μηχάνημα», είπε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απειλή των deepfakes για τη δημόσια ζωή και ειδικά για τις εκλογές, σημειώνοντας ότι τα παραποιημένα βίντεο αποτελούν πλέον την πιο προφανή απειλή. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα και πως δεν βλέπει κίνδυνο για την ίδια την εκλογική διαδικασία, εξηγώντας ότι υπάρχει κινητοποίηση πολλών κρατικών δομών, από την κυβερνοασφάλεια έως το ηλεκτρονικό έγκλημα. Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας «σκανάρει διαρκώς όλο αυτό τον ορίζοντα των προκλήσεων».
Στο μέτωπο της άμυνας, ο κ. Μαστρογεωργίου έθεσε σαφή όρια για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο. «Είναι αδιανόητο για την ανθρωπότητα να μπει η τεχνητή νοημοσύνη ως τελικός κριτής επιλογής στόχου σε διαδικασία πολέμου», είπε, τονίζοντας ότι ο τελικός λόγος πρέπει να ανήκει πάντοτε στον άνθρωπο και ποτέ στο αυτόνομο σύστημα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη επηρεάζει τη γεωπολιτική και μέσω της προπαγάνδας, αφού μπορεί να παράγει πολύ γρήγορα περιεχόμενο υψηλής επιδραστικότητας.
Όσον αφορά την εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ελληνικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξήγησε ότι από τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην κυβέρνηση, αρκετές ήδη προχωρούν, με πιο εμβληματική το ελληνικό AI Factory «Φάρος». Ο «Φάρος» θα λειτουργήσει ως οικοσύστημα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, τη βιωσιμότητα, την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, ενώ θα στηρίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Δεν είναι ακαδημαϊκό project», είπε, εξηγώντας ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιούν την υπολογιστική ισχύ του «Δαίδαλου» για να δοκιμάζουν τις εφαρμογές τους σε ασφαλές περιβάλλον.
Ξεχωριστή έμφαση έδωσε και στην ανάγκη ισχυρής παρουσίας της ελληνικής γλώσσας στις μεγάλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σωστής μετάφρασης της ελληνικής στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Όπως ανέφερε, η ελληνική δεν είναι απλώς ένα ακόμη γλωσσικό σύστημα, αλλά γλώσσα με ιστορικό, πολιτισμικό και γνωσιακό βάθος που πρέπει να αποτυπώνεται σωστά και στον ψηφιακό κόσμο.
Σε ό,τι αφορά την εργασία, αναγνώρισε ότι ο φόβος για απώλειες θέσεων είναι υπαρκτός. Τόνισε πως «θα υπάρχουν επαγγέλματα που θα χαθούν», αλλά εκτίμησε ότι το κυρίαρχο σενάριο είναι η αναδιάταξη της εργασίας και όχι η κατάργησή της. Όπως είπε, πολλές επιμέρους διαδικασίες μέσα σε κάθε επάγγελμα θα αυτοματοποιηθούν, ενώ άλλες θα παραμείνουν στα ανθρώπινα χέρια. Με μια φράση που συμπύκνωσε το κεντρικό υπαρξιακό δίλημμα της εποχής, ανέφερε πως σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα μας ρωτήσει: «Και εσείς τι θα κάνετε;».
Κλείνοντας, ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού σημείωσε ότι ακόμη και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν πλέον απαντήσεις πέρα από την πληροφορική και το δίκαιο, στρεφόμενες και στη φιλοσοφία και τη θεολογία. «Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης έχει πολύ περισσότερο ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες», είπε, καταλήγοντας ότι ο άνθρωπος οφείλει να δώσει ο ίδιος την απάντηση στο βασικό ερώτημα: τι θέλει τελικά να κάνει με αυτό το πανίσχυρο εργαλείο;
