Μετρό και λεωφορεία θα λειτουργήσουν κανονικά το βράδυ

Στις γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη - Σύνταγμα) και Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα):

Οι λεωφορειακές γραμμές 24ωρης λειτουργίας

▪ Από 07:00 έως 10:00 η συχνότητα επανέρχεται στα 9 λεπτά.▪ Από 22:00 έως 00:30 η συχνότητα διαμορφώνεται ανά 15 λεπτά και στις δύο γραμμές.▪ Από 00:30 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 25 λεπτά.▪ Από 05:30 έως 10:00 οι συχνότητες είναι κάθε 12 λεπτά και στις δύο γραμμές.164 Στ. Αγ. Δημήτριος - Κάτω Ηλιούπολη - Αργυρούπολη - Τερψιθέα221 Πανεπιστημιούπολη - Ακαδημία608 Γαλάτσι - Ακαδημία - Νεκρ. Ζωγράφου703 Πειραιάς - Αγ. Ανάργυροι - Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)842 Πέραμα - Στ. Κορυδαλλός049 Πειραιάς - ΟμόνοιαΑ15 Στ. Λαρίσης - ΔάσοςΒ11 Πλ. Βάθη - Ίλιον - ΠετρούποληΒ12 Στ. Αττική - Άνω Λιόσια.040 Πειραιάς - Σύνταγμα11 Άνω Πατήσια - Νέο Παγκράτι - Νέα ΕλβετίαΧ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού - Αερολιμένας ΑθηνώνΧ95 Σύνταγμα - Αερολιμένας ΑθηνώνΧ96 Πειραιάς - Αερολιμένας ΑθηνώνΧ97 Αερολιμένας Αθηνών - Στ. Ελληνικό.400 Πειραιάς - Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας500 Πειραιάς - Κηφισιά790 Γλυφάδα - Περιστέρι - ΑνθούποληΧ14 Σύνταγμα - Κηφισιά.