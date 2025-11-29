Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Αντιδράσεις για τις ρωσικές σημαίες στον αγώνα Ομόνοια - Ντιναμό Κιέβου στην Κύπρο
Έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία για τις ρωσικές και σοβιετικές σημαίες στον αγώνα - Η Ντιναμό ζητά από την UEFA και τις κυπριακές Αρχές να εξετάσουν το περιστατικό
Η νίκη της Ομόνοιας Λευκωσίας με 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League στο ΓΣΠ, πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω των εικόνων που παρουσίασε η εξέδρα της κυπριακής ομάδας.
Ρωσικές και σοβιετικές σημαίες, αλλά και φίλαθλος με το σύμβολο «Ζ» πάνω στο στήθος του, άναψαν φωτιά στην Ουκρανία η οποία μετράει καθημερινώς νεκρούς από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022.
Αντιθέτως οι εικόνες έγιναν δεκτές με «πανηγυρικά» δημοσιεύματα στη Ρωσία.
Αναπαράγονται επίσης στιγμιότυπα από την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα, στα οποία φαίνονται οι σημαίες και ο φίλαθλος με το «Ζ», ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το διεθνές ενδιαφέρον για την άμυνά του απέναντι στη ρωσική εισβολή. (OBOZREVATEL)
Η Ντιναμό Κιέβου, με επίσημη ανακοίνωσή της σε ουκρανικά μέσα, καταδίκασε την παρουσία ρωσικών και σοβιετικών σημαιών στις εξέδρες του ΓΣΠ και ζήτησε από την UEFA, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την Ομόνοια, «κατάλληλη αξιολόγηση της κατάστασης και τα λήψη μέτρων». Όπως μεταδίδεται, ο ουκρανικός σύλλογος θεωρεί ότι τέτοιες εικόνες αποτελούν ευθεία πολιτική πρόκληση σε ευρωπαϊκό αγώνα και δεν μπορούν να περάσουν χωρίς συνέπειες.
Στο Κίεβο, η υπόθεση συνδέεται ευθέως με τον γενικότερο πόλεμο εικόνων και συμβόλων που προωθεί η Ρωσία για την εισβολή του 2022, με σχόλια να σημειώνουν ότι η UEFA έχει επανειλημμένα τιμωρήσει συλλόγους για πολιτικά μηνύματα στις εξέδρες.
Σε ορισμένα ρεπορτάζ τονίζεται ότι μετά από παρατήρηση των υπευθύνων αφαιρέθηκε η ρωσική σημαία, αλλά η σοβιετική σημαία παρέμεινε, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο τελικό 2-0 υπέρ της Ομόνοιας, σχεδόν ως «πλαίσιο» μιας εικόνας που παρουσιάζεται στο ρωσικό κοινό ως ένδειξη συμπάθειας προς τη Μόσχα.
Σημαίες Ρωσίας και ΕΣΣΔΣτην πράσινη εξέδρα πίσω από το τέρμα του ΓΣΠ εμφανίστηκαν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, μια τρίχρωμη ρωσική σημαία και μία κόκκινη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης. Στα ίδια πλάνα διακρίνεται και φίλαθλος με μπλουζάκι που φέρει εμφανώς το γράμμα «Ζ», σύμβολο που έχει συνδεθεί με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και χρησιμοποιείται ως ένδειξη υποστήριξης της ρωσικής επιθετικότητας. Μετά από παρέμβαση των παρατηρητών του αγώνα, η ρωσική σημαία κατέβηκε, όμως η σοβιετική παρέμεινε αναρτημένη πίσω από την εστία μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
Ουκρανία: «Προσχεδιασμένη πρόκληση»Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η ιστοσελίδα Obozrevatel και αθλητικές ιστοσελίδες όπως η Tribuna και η Football24, παρουσίασαν το περιστατικό ως «αηδιαστική» ή «προσχεδιασμένη» πρόκληση σε βάρος της ουκρανικής ομάδας και των φιλάθλων της. Στα ουκρανικά ρεπορτάζ σημειώνεται ότι «στην εξέδρα των οπαδών της Ομόνοιας εμφανίστηκαν 'πανιά' με τα χρώματα της Ρωσίας και της ΕΣΣΔ, ενώ ένας οπαδός επέδειξε το σύμβολο Z, κάτι που φάνηκε καθαρά στην τηλεοπτική μετάδοση».
Ρωσία: «Κίνηση συμπαράστασης»Την ίδια ώρα, η υπόθεση παρουσιάζεται με εντελώς διαφορετικό τόνο στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ιστότοποι όπως το RBC, το Lenta.ru, το Sport24 και άλλα, δημοσιεύουν φωτογραφίες από την εξέδρα της Ομόνοιας, μιλώντας για οπαδούς του κυπριακού συλλόγου που «στήριξαν τη Ρωσία και την ΕΣΣΔ» στον αγώνα με την Ντιναμό.
Δεν είναι η πρώτη φοράΟι εικόνες αυτής στο ΓΣΠ δεν προέκυψαν σε «κενό αέρος». Η Ομόνοια είναι ιστορικά ο σύλλογος που συνδέεται με την κυπριακή αριστερά. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η ευρωπαϊκή εικόνα του συλλόγου σκιάζεται από πολιτικού περιεχομένου μηνύματα. Το 2024, σε αγώνα με τη Λέγκια Βαρσοβίας για το Conference League, πανό που θεωρήθηκαν φιλορωσικά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης της Πολωνίας και πολιτικών στη Βαρσοβία, με τα πολωνικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «σκανδαλώδες πανό» Κυπρίων οπαδών.
Κανονισμοί της UEFAΟι κανονισμοί της UEFA είναι σαφείς ως προς την ευθύνη των συλλόγων για τη συμπεριφορά των οπαδών τους. Το πειθαρχικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι ομάδες μπορούν να τιμωρηθούν για «προκλητικά μηνύματα που είναι πολιτικής, ιδεολογικής ή προσβλητικής φύσης», με μέτρα που φτάνουν από πρόστιμα και προειδοποιήσεις μέχρι μερικό κλείσιμο κερκίδων ή αγώνες κεκλεισμένων των θυρών.
Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν τιμωρηθεί για πανό ή σημαίες που θεωρήθηκαν πολιτικής φύσεως, κάτι που κάνει στην Ουκρανία πολλούς να θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η UEFA θα εξετάσει και το περιστατικό του ΓΣΠ.
Η αγωνιστική εικόνα επισκιάστηκεΑγωνιστικά, η Ομόνοια πέτυχε μια σημαντική ευρωπαϊκή νίκη, επικρατώντας 2-0 της Ντιναμό Κιέβου, φτάνοντας τους 5 βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη League Phase και βάζοντας σοβαρή υποψηφιότητα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο ΓΣΠ βρέθηκαν σχεδόν 9.000 θεατές, ενώ υπολογίζεται ότι στα ταμεία της ομάδας μπήκαν περίπου €400.000 από τη νίκη και τα σχετικά μπόνους. Ωστόσο η συμπεριφορά των οπαδών της κυπριακής ομάδας μπορεί να στοιχίσει πολύ περισσότερα.
