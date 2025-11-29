Αντιδράσεις για τις ρωσικές σημαίες στον αγώνα Ομόνοια - Ντιναμό Κιέβου στην Κύπρο

Σημαίες Ρωσίας και ΕΣΣΔ

Ουκρανία: «Προσχεδιασμένη πρόκληση»

Ρωσία: «Κίνηση συμπαράστασης»

Η νίκη της Ομόνοιας Λευκωσίας με 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League στο ΓΣΠ, πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω των εικόνων που παρουσίασε η εξέδρα της κυπριακής ομάδας.Ρωσικές και σοβιετικές σημαίες, αλλά και φίλαθλος με το σύμβολο «Ζ» πάνω στο στήθος του, άναψαν φωτιά στην Ουκρανία η οποία μετράει καθημερινώς νεκρούς από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022.Αντιθέτως οι εικόνες έγιναν δεκτές με «πανηγυρικά» δημοσιεύματα στη Ρωσία.Στην πράσινη εξέδρα πίσω από το τέρμα του ΓΣΠ εμφανίστηκαν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, μια τρίχρωμη ρωσική σημαία και μία κόκκινη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης. Στα ίδια πλάνα διακρίνεται και φίλαθλος με μπλουζάκι που φέρει εμφανώς το γράμμα «Ζ», σύμβολο που έχει συνδεθεί με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και χρησιμοποιείται ως ένδειξη υποστήριξης της ρωσικής επιθετικότητας. Μετά από παρέμβαση των παρατηρητών του αγώνα, η ρωσική σημαία κατέβηκε, όμως η σοβιετική παρέμεινε αναρτημένη πίσω από την εστία μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η ιστοσελίδα Obozrevatel και αθλητικές ιστοσελίδες όπως η Tribuna και η Football24, παρουσίασαν το περιστατικό ως «αηδιαστική» ή «προσχεδιασμένη» πρόκληση σε βάρος της ουκρανικής ομάδας και των φιλάθλων της. Στα ουκρανικά ρεπορτάζ σημειώνεται ότι «στην εξέδρα των οπαδών της Ομόνοιας εμφανίστηκαν 'πανιά' με τα χρώματα της Ρωσίας και της ΕΣΣΔ, ενώ ένας οπαδός επέδειξε το σύμβολο Z, κάτι που φάνηκε καθαρά στην τηλεοπτική μετάδοση».Αναπαράγονται επίσης στιγμιότυπα από την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα, στα οποία φαίνονται οι σημαίες και ο φίλαθλος με το «Ζ», ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το διεθνές ενδιαφέρον για την άμυνά του απέναντι στη ρωσική εισβολή. (OBOZREVATEL)Η Ντιναμό Κιέβου, με επίσημη ανακοίνωσή της σε ουκρανικά μέσα, καταδίκασε την παρουσία ρωσικών και σοβιετικών σημαιών στις εξέδρες του ΓΣΠ και ζήτησε από την UEFA, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την Ομόνοια, «κατάλληλη αξιολόγηση της κατάστασης και τα λήψη μέτρων». Όπως μεταδίδεται, ο ουκρανικός σύλλογος θεωρεί ότι τέτοιες εικόνες αποτελούν ευθεία πολιτική πρόκληση σε ευρωπαϊκό αγώνα και δεν μπορούν να περάσουν χωρίς συνέπειες.Στο Κίεβο, η υπόθεση συνδέεται ευθέως με τον γενικότερο πόλεμο εικόνων και συμβόλων που προωθεί η Ρωσία για την εισβολή του 2022, με σχόλια να σημειώνουν ότι η UEFA έχει επανειλημμένα τιμωρήσει συλλόγους για πολιτικά μηνύματα στις εξέδρες.Την ίδια ώρα, η υπόθεση παρουσιάζεται με εντελώς διαφορετικό τόνο στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ιστότοποι όπως το RBC, το Lenta.ru, το Sport24 και άλλα, δημοσιεύουν φωτογραφίες από την εξέδρα της Ομόνοιας, μιλώντας για οπαδούς του κυπριακού συλλόγου που «στήριξαν τη Ρωσία και την ΕΣΣΔ» στον αγώνα με την Ντιναμό.Σε ορισμένα ρεπορτάζ τονίζεται ότι μετά από παρατήρηση των υπευθύνων αφαιρέθηκε η ρωσική σημαία, αλλά η σοβιετική σημαία παρέμεινε, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο τελικό 2-0 υπέρ της Ομόνοιας, σχεδόν ως «πλαίσιο» μιας εικόνας που παρουσιάζεται στο ρωσικό κοινό ως ένδειξη συμπάθειας προς τη Μόσχα.