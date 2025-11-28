Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Hellenic Train: Αλλαγή στο δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο, λόγω εργασιών
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό - Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας
Με ανακοίνωση της η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό από σήμερα (28/11) λόγω εργασιών στο δίκτυο.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από σήμερα Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της Hellenic Train.
Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
