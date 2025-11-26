Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο
Οι δύο ανήλικοι αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν αθώοι
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ηλείας.
Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κοπέλας, είτε ψηφιακά είτε διά ζώσης σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα και της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Οι δύο ανήλικοι αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν αθώοι ενώπιον της ανακρίτριας, κατά τις ίδιες πηγές. Συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων ήταν οι δικηγόροι Γιάννης Γεωργουλόπουλος και Νίκος Χηνόπουλος.
