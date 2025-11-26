Ελληνική Αστυνομία: Αρχίζουν σήμερα (26/11) οι αιτήσεις για 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Πώς γίνεται η επιλογή - Τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας

Αιτήσεις: Από σήμερα 26 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου

Το σύστημα μοριοδότησης βασίζεται σε:-βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου,-περιοχή κατοικίας,-γνώση ξένων γλωσσών,-τίτλους ΣΑΕΚ / ΙΕΚ,-κοινωνικά κριτήρια (π.χ. πολύτεκνοι, παιδιά αστυνομικών που τραυματίστηκαν).Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται:ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία,εκείνος με περισσότερα ανήλικα τέκνα,και τέλος ο μεγαλύτερος σε ηλικία.Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους.Έναρξη αιτήσεων: 26 Νοεμβρίου 2025Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 15:00