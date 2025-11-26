Ελληνική Αστυνομία: Αρχίζουν σήμερα (26/11) οι αιτήσεις για 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων
Ελληνική Αστυνομία: Αρχίζουν σήμερα (26/11) οι αιτήσεις για 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 700 συνοριοφυλάκων σε νησιά και αεροδρόμια - Η κατανομή των θέσεων, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Ελληνική Αστυνομία: Αρχίζουν σήμερα (26/11) οι αιτήσεις για 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων
Η Ελληνική Αστυνομία ανοίγει σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2025, την πολυαναμενόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 700 προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

Η νέα προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό υποψηφίων, καθώς οι θέσεις καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες ασφαλείας σε περιοχές με αυξημένη μεταναστευτική πίεση και επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Τι προβλέπει η προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας

Η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στη στελέχωση συνοριοφυλάκων σε νησιά, αεροδρόμια και πύλες εισόδου, όπου η ανάγκη επιτήρησης είναι συνεχής.

Οι νέοι συνοριοφύλακες θα αναλάβουν καθήκοντα:

-επιτήρησης και αστυνόμευσης συνόρων,

-ελέγχου μεταναστευτικών ροών,

-υποστήριξης τοπικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.,

-ενίσχυσης επιχειρησιακών δράσεων σε αεροδρόμια και σημεία εισόδου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Τα βασικά προσόντα

Η προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζει συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής:

Εκπαιδευτικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 

-Απολυτήριο Λυκείου ή

-Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου / ΕΠΑΛ

Ο βαθμός του τίτλου σπουδών αποτελεί το 80% της συνολικής μοριοδότησης.

Πώς γίνεται η επιλογή - Τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας


Το σύστημα μοριοδότησης βασίζεται σε:

-βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου,

-περιοχή κατοικίας,

-γνώση ξένων γλωσσών,

-τίτλους ΣΑΕΚ / ΙΕΚ,

-κοινωνικά κριτήρια (π.χ. πολύτεκνοι, παιδιά αστυνομικών που τραυματίστηκαν).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται:

ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία,

εκείνος με περισσότερα ανήλικα τέκνα,

και τέλος ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

Αιτήσεις: Από σήμερα 26 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Έναρξη αιτήσεων: 26 Νοεμβρίου 2025

Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 15:00

