Ελληνική Αστυνομία: Αρχίζουν σήμερα (26/11) οι αιτήσεις για 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 700 συνοριοφυλάκων σε νησιά και αεροδρόμια - Η κατανομή των θέσεων, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Η Ελληνική Αστυνομία ανοίγει σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2025, την πολυαναμενόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 700 προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.
Η νέα προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό υποψηφίων, καθώς οι θέσεις καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες ασφαλείας σε περιοχές με αυξημένη μεταναστευτική πίεση και επιχειρησιακή δραστηριότητα.
Οι νέοι συνοριοφύλακες θα αναλάβουν καθήκοντα:
-επιτήρησης και αστυνόμευσης συνόρων,
-ελέγχου μεταναστευτικών ροών,
-υποστήριξης τοπικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.,
-ενίσχυσης επιχειρησιακών δράσεων σε αεροδρόμια και σημεία εισόδου.
-Απολυτήριο Λυκείου ή
-Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου / ΕΠΑΛ
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών αποτελεί το 80% της συνολικής μοριοδότησης.
Τι προβλέπει η προκήρυξη της Ελληνικής ΑστυνομίαςΗ ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στη στελέχωση συνοριοφυλάκων σε νησιά, αεροδρόμια και πύλες εισόδου, όπου η ανάγκη επιτήρησης είναι συνεχής.
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Τα βασικά προσόνταΗ προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζει συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής:
Εκπαιδευτικά προσόνταΟι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
Πώς γίνεται η επιλογή - Τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας
Το σύστημα μοριοδότησης βασίζεται σε:
-βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου,
-περιοχή κατοικίας,
-γνώση ξένων γλωσσών,
-τίτλους ΣΑΕΚ / ΙΕΚ,
-κοινωνικά κριτήρια (π.χ. πολύτεκνοι, παιδιά αστυνομικών που τραυματίστηκαν).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται:
ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία,
εκείνος με περισσότερα ανήλικα τέκνα,
και τέλος ο μεγαλύτερος σε ηλικία.
Αιτήσεις: Από σήμερα 26 Νοεμβρίου έως 15 ΔεκεμβρίουΗ Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους.
Έναρξη αιτήσεων: 26 Νοεμβρίου 2025
Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 15:00
