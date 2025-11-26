Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ μένει στην πολυκατοικία που έγινε η έκρηξη με γκαζάκια

Φαίνεται ότι είχε απομακρυνθεί από την ΕΥΠ και πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους