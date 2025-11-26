Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ μένει στην πολυκατοικία που έγινε η έκρηξη με γκαζάκια
Φαίνεται ότι είχε απομακρυνθεί από την ΕΥΠ και πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους
Οι αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας έχουν αναλάβει τις έρευνες για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε είσοδο πολυκατοικίας, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην συγκεκριμένη πολυκατοικία επί της οδού Σμύρνης 10, διαμένουν ένας συνταξιούχος αστυνομικός και ένας πρώην υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο τελευταίος φαίνεται ότι είχε απομακρυνθεί από την ΕΥΠ και πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους.
Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί φαίνεται ότι ο πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ ήταν ο στόχος της επίθεσης, ωστόσο αναμένεται να ξεκαθαριστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες που δημοσίευσε το protothema.gr, από την έκρηξη που σημειώθηκε περίπου στις 3.30 προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας ενώ οι φλόγες έφτασαν έως και τον πρώτο όροφο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος ή άγνωστοι είχαν τοποθετήσει συνολικά τρία γκαζάκια από τα οποία φαίνεται πως εξερράγησαν τα δύο. Μετά από την έκρηξη στο σημείο έφτασαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε.
