Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσον όρο, το δεκάμηνο του 2025

«Η μάχη κατά της βίας δεν είναι εύκολη υπόθεση - Είναι διαρκής αγώνας, κάθε γυναίκα που σώζεται, κάθε παιδί που προστατεύεται, είναι μια μάχη που αξίζει να δώσουμ» αναφέρει σε μήνυμά του ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος