Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσον όρο, το δεκάμηνο του 2025
ΕΛΛΑΔΑ
Ενδοοικογενειακή βία ΕΛ.ΑΣ

Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσον όρο, το δεκάμηνο του 2025

«Η μάχη κατά της βίας δεν είναι εύκολη υπόθεση - Είναι διαρκής αγώνας, κάθε γυναίκα που σώζεται, κάθε παιδί που προστατεύεται, είναι μια μάχη που αξίζει να δώσουμ» αναφέρει σε μήνυμά του ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος

Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσον όρο, το δεκάμηνο του 2025
1 ΣΧΟΛΙΟ
«Η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μία ξεκάθαρη και αποφασιστική πορεία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και κατ' επέκταση, της βίας κατά των γυναικών» τονίζει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, στο μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Παράλληλα, ο κ. Μάλλιος σημείωσε ότι τους πρώτους μήνες του 2025, οι αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα χειρίστηκαν πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ:

«Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια συμβολική μέρα. Είναι μια ευκαιρία να σταθούμε απέναντι στο έργο που έχουμε επιτελέσει και, κυρίως, απέναντι στην ευθύνη που συνεχίζουμε να φέρουμε. Η βία κατά των γυναικών παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, που απαιτεί καθημερινή εγρήγορση, συστηματική δράση και σταθερή προσήλωση στις αρχές του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και της ισότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικής αστυνόμευσης και μηδενικής ανοχής στα φαινόμενα βίας, η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μία ξεκάθαρη και αποφασιστική πορεία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, και κατ' επέκταση της βίας κατά των γυναικών. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι μετρήσιμα: άνω των 21.800 αστυνομικών έχουν εκπαιδευτεί, ενώ 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας λειτουργούν πλέον σε όλη τη χώρα, με εξειδικευμένα στελέχη.

Στο δεκάμηνο του 2025, οι συνάδελφοί μας σε όλη την επικράτεια χειρίστηκαν πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

Πίσω όμως από κάθε αριθμό, υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Μια γυναίκα που χρειάστηκε βοήθεια. Ένα παιδί που έζησε τη βία. Ένας αστυνομικός που ανταποκρίθηκε. Και σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθώ: είστε εσείς, τα στελέχη μας που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, που με αποφασιστικότητα και ευαισθησία ανταποκρίνεστε σε μια από τις πιο σύνθετες, ευαίσθητες και ανθρώπινες αποστολές που έχει να επιτελέσει η Αστυνομία μας.

Η μάχη κατά της βίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι διαρκής αγώνας και κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε γυναίκα που σώζεται, κάθε παιδί που προστατεύεται, είναι μια μάχη που αξίζει να δώσουμε. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι μία νίκη που αξίζει.

Κλείσιμο
Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να ενισχύει τις υποδομές και την ανταπόκρισή της, να εκπαιδεύει το προσωπικό της, να ανοίγει δρόμους συνεργασίας με την κοινωνία και να λειτουργεί με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων.

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι κοινή μας υπόθεση, είναι ευθύνη όλων μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ξεψύχησε λέγοντας το «Πάτερ Ημών» κλαίγοντας και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα

Καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι από αύριο - Οι 11 περιοχές που θα σαρώσει η κακοκαιρία, τα πιο «επικίνδυνα» μέρη για πλημμύρες

Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζητάει τη φυλάκιση της Κιάρα Φεράνι για υπόθεση απάτης - Δεν είναι εντελώς αλήθεια οι φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης